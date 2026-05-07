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Judiciales

Condenado por depravación: un joven de Buenos Aires acechó a nenas sanjuaninas y logró que una se desnudara

El sujeto de 21 años aceptó la pena en un juicio abreviado y no irá al penal. Lo responsabilizaron de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). A las menores primero las contactó por el juego "Free Fire" y después por Instagram.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una resolución judicial que pone de manifiesto los peligros de la vulnerabilidad digital en menores, Joel Medina, un joven de 21 años oriundo de la localidad de 9 de Julio, Buenos Aires, fue condenado por la justicia sanjuanina tras haber captado y acosado a niñas de la provincia a través de plataformas de juegos y redes sociales.

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Pese a la gravedad de los cargos, Medina no cumplirá la pena tras las rejas, ya que se acordó una condena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional mediante un juicio abreviado al cual llegaron el fiscal Pablo Martín y su ayudante fiscal Federico Pereyra junto al defensor oficial Martín García.

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El "modus operandi": del Free Fire a Instagram

La investigación, que culminó con la detención del sujeto el pasado 5 de mayo, logró desentramar la red de contacto que el imputado -quien se desempeña como albañil y no registraba antecedentes penales- había tejido para acercarse a sus víctimas.

Según consta en el expediente, los hechos se desencadenaron a partir del 11 de octubre de 2025. Medina utilizaba el usuario "Joel.0000000000" en Instagram para contactar a menores. Sin embargo, el abordaje inicial solía ocurrir en la plataforma de videojuegos Free Fire, desde donde lograba que las niñas migraran a Instagram para mantener conversaciones privadas y videollamadas.

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La justicia logró individualizar a dos menores de 12 años residentes en San Juan. El testimonio de las niñas fue clave y se obtuvo mediante un abordaje especializado en Cámara Gesell. Una de las menores detalló cómo, tras el contacto inicial, Medina la indujo a una videollamada. Durante la comunicación, el sujeto mostró sus partes íntimas y logró que la niña hiciera lo propio, configurando un claro caso de abuso en el entorno digital. A diferencia de otros casos donde se utilizan perfiles falsos, los informes indican que Medina actuaba de forma "contundente y espontánea", mostrándose tal cual era: un joven de aproximadamente 20 años y con barba.

Al momento de peritar los dispositivos electrónicos del condenado, los investigadores hallaron abundante material de abuso sexual infantil (MASI), además de contenido de desnudez de adultos. Ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron la calificación de Grooming en concurso real con Tenencia de MASI en calidad de autor.

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La resolución judicial de la jueza Mabel Moya fue la pena 2 años y 6 meses de prisión en suspenso. Además, Medina deberá someterse obligatoriamente a un tratamiento psicológico en un centro asistencial y se ordenó la confiscación definitiva del teléfono celular utilizado.

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