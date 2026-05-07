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"Súper RIGI": el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

Así lo expresó el mandatario argentino desde su cuenta de X aparentemente cuando se desplazaba en el avión presidencial.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

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"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Según Milei, servirá para "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

FUENTE: Agencia NA

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