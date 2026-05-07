"Súper RIGI": el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
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Así lo expresó el mandatario argentino desde su cuenta de X aparentemente cuando se desplazaba en el avión presidencial.
El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Según Milei, servirá para "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".
FUENTE: Agencia NA