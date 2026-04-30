Aprueban una nueva inversión en gasoductos en el marco del RIGI

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de un nuevo proyecto de inversión en infraestructura de gas en el marco del RIGI, que alcanza a los US$ 500 millones.

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“El Comité Evaluador RIGI aprobó hoy el proyecto de ampliación de TGS del gasoducto Perito Moreno. Es una inversión de más de 500 millones de dólares (que además posibilitan que TGS invierta otros 200 millones de dólares adicionales) que va a estar operativa antes del invierno del 2027 y que permitirá tener 12 millones de metros cúbicos diarios más de gas en el anillo de Buenos Aires”, precisó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo afirmó que “esto beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL que se desplaza”.

“Además marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado”, añadió Caputo.

El ministro indicó que “con este ya son 14 proyectos aprobados al RIGI por inversiones totales de 28 mil millones de dólares y hay otros 26 proyectos en evaluación que llevarían la inversión total de proyectos RIGI a 97 mil millones de dólares”.