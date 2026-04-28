martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

La UIA pidió al Gobierno garantías por el abastecimiento de gas

Los industriales destacaron "la incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos" de la provisión de gas.

Por Agencia NA
image

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó este martes su preocupación por el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al próximo invierno, y los costos que acarrea a la industria.

Lee además
demanda interna: el reclamo de la uia a javier milei
Producción

"Demanda interna": el reclamo de la UIA a Javier Milei
la industria volvio a caer en febrero y se ubica 10% por debajo de 2022, segun la uia
Recesión

La industria volvió a caer en febrero y se ubica 10% por debajo de 2022, según la UIA

La entidad analizó el tema durante un encuentro de su mesa ejecutiva, en el que también se abordaron aspectos de la agenda industrial y analizar la coyuntura económica, con foco en la evolución de la actividad, el abastecimiento energético y la situación de los distintos sectores productivos.

“Uno de los temas centrales fue el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL). Los miembros de la Junta destacaron la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos”, indicó al UIA.

La junta directiva informó que mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, en las que la entidad planteó su “preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el costo que debería afrontar la industria, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas que incrementan la volatilidad de los precios energéticos y complejizan las condiciones de abastecimiento.

En función de este diagnóstico, la UIA presentó una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción.

Poca recuperación en la actividad industrial

Durante el encuentro de la junta, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) anticipó para marzo una posible recuperación mensual de la producción industrial (+5% sin estacionalidad) y un crecimiento interanual estimado de +3,6%, aunque en gran medida explicado por el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025.

El informe advirtió que el nivel de actividad continúa rezagado: el primer trimestre cerraría con una caída de -2,7% interanual, y la industria se mantiene en niveles inferiores a los de años previos.

El análisis sectorial evidenció una dinámica heterogénea. Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada, entre ellos textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable.

Por último se destacó la baja de las tasas de interés a empresas, aunque hubo preocupación por el aumento en la morosidad.

Seguí leyendo

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En pleno acto, incomodaron a Milei con una pregunta sobre la inflación: "No es el lugar, no es el momento"

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Intendentes se pondrán mañana al frente de una movilización a Capital Humano por fondos adeudados

El Gobierno calificó de "operación mediática" a la supuesta venta de carne de burro

La sesión secreta en Diputados donde se podría elegir el jugoso cargo de Camarista Civil

El sector de la fundición en caída: menos actividad, empleo y rentabilidad

Tras el fallo a favor de la reforma laboral, un triunviro de la CGT aseguró que "no hay margen para la tibieza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el amba: ¿que pasara en el resto del pais?
Energía

Cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el AMBA: ¿Qué pasará en el resto del país?

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Te Puede Interesar

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña video
Tiempo en La Rioja

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Por Natalia Caballero
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Comunicado oficial

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito
Justicia penal

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

Imagen ilustrativa
Estafa en Rivadavia

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito