El sector de la fundición en caída: menos actividad, empleo y rentabilidad

La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) aseguró que el sector presentó una recuperación mensual en sus indicadores, aunque mantiene una contracción anual del 4,9%.

Alerta Pymes alertan en Diputados por la caída del consumo y piden un nuevo consenso fiscal

CIFRA presentó su Informe de la Actividad Mensual de la Industria de la Fundición correspondiente a marzo, un relevamiento que analiza la actividad, la demanda y la rentabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

Durante el mes de marzo la demanda de la industria de la fundición “alcanzó un nivel del 46,5%, lo que representa un incremento del 9,7% respecto al mes anterior, pero una contracción interanual del 4,9%”.

Además, el 77% de las empresas sigue enfrentando una reducción en su rentabilidad, una tendencia crítica que se refleja en que el 53,3% de las firmas no logró cubrir sus costos operativos.

En materia de empleo, más del 53% de las empresas redujeron sus puestos de trabajo durante el mes de marzo, mientras que solo el 3,3% incrementó su plantilla.

El informe también mostró que “las exportaciones mostraron signos de movimiento, con una demanda externa del 29%, mejorando respecto al mes anterior”.

A la vez, “las expectativas de exportación se situaron en el 34%, reflejando un moderado optimismo sobre el desempeño en los mercados externos”.

“A pesar del contexto desafiante, el informe destaca un cambio en las expectativas. Las proyecciones de pedidos futuros subieron al 45,8%, el valor más alto registrado en el último semestre, lo que sugiere que el sector podría estar alcanzando un piso para iniciar un ciclo de recuperación más sostenido hacia la segunda mitad del año”, indicó la documento.

En Argentina, la industria de la fundición se concentra principalmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba. La mayoría de los casos lo componen empresas PyMEs y se caracterizan por tener una gestión familiar. La demanda se encuentra distribuida principalmente en automotriz y utilitarios (32,4%), Oil & Gas (32%) y maquinaria agrícola (29,6%), seguidos por instalaciones de redes de agua (24,3%), minería (19,2%) y ferrocarril (17,5%).