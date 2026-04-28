A un día de su presentación en el Congreso, Adorni se mostró en un operativo de destrucción de drogas

Un día antes de brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en medio de las causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de un operativo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación , Alejandra Monteoliva .

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Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación llevó adelante el proceso de destrucción de más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, y más de 1.800 kilos de precursores químicos, como resultado de operativos realizados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, informaron desde la Jefatura de Gabinete.

“En el marco de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de marihuana en 2025 crecieron un 4%, alcanzando 114.367 kilos. En drogas sintéticas, el incremento fue del 58% respecto de toda la gestión anterior, superando 1.503.724 unidades incautadas en apenas dos años”, sostuvieron.

Y cerraron diciendo, “Asimismo, en 2025 se incautaron 13.476 kilos de cocaína, el mayor registro histórico en la Argentina, un 14% más que en 2024 y un 11% por encima del récord anterior”.