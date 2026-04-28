martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Foto

A un día de su presentación en el Congreso, Adorni se mostró en un operativo de destrucción de drogas

A un día de presentar su informe de gestión en medio de la causas en su contra, Manuel Adorni participó en una acción contra el narcotráfico junto a la ministra de Seguridad.

Por Agencia NA
image

Un día antes de brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en medio de las causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de un operativo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Lee además
los interrogantes internos que abrio la salida de claudio frugoni ante el caso adorni
Gabinete

Los interrogantes internos que abrió la salida de Claudio Frugoni ante el caso Adorni
informe de adorni: la oposicion le pidio a menem que informe si el gobierno va a llenar los palcos de militantes
Reclamo

Informe de Adorni: la oposición le pidió a Menem que informe si el Gobierno va a llenar los palcos de militantes

Adorni formó parte del operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos que llevó adelante Monteoliva.

Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación llevó adelante el proceso de destrucción de más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, y más de 1.800 kilos de precursores químicos, como resultado de operativos realizados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, informaron desde la Jefatura de Gabinete.

“En el marco de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de marihuana en 2025 crecieron un 4%, alcanzando 114.367 kilos. En drogas sintéticas, el incremento fue del 58% respecto de toda la gestión anterior, superando 1.503.724 unidades incautadas en apenas dos años”, sostuvieron.

Y cerraron diciendo, “Asimismo, en 2025 se incautaron 13.476 kilos de cocaína, el mayor registro histórico en la Argentina, un 14% más que en 2024 y un 11% por encima del récord anterior”.

Seguí leyendo

Causa Cuadernos: Declaró Ricardo Jaime y negó haber recibido sobornos

Cómo será el dispositivo de apoyo a Manuel Adorni en el Congreso

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña

Caputo afirmó que el "riesgo kuka es cero"

Cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el AMBA: ¿Qué pasará en el resto del país?

En el Gobierno descartan una recuperación del vínculo con Macri

Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

Miodowsky respaldó a Milei, habló de "Orrego 2027" y tiró un dardo al peronismo: "Parecieran ser la voz de Harvard"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el amba: ¿que pasara en el resto del pais?
Energía

Cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el AMBA: ¿Qué pasará en el resto del país?

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa
Complicado

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Por Luz Ochoa
Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan
¡Una ganga!

Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India
Operativo

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña
Medida cautelar

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña