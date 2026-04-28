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Causa Cuadernos: Declaró Ricardo Jaime y negó haber recibido sobornos

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. También lo hizo su sucesor en la cartera, Juan Pablo Schiavi.

Por Guido Berrini
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El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó a declarar este martes ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, en su testimonio, negó haber recibido sobornos en el marco de la Causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.

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En la misma línea, también desmintió las acusaciones de los empresarios arrepentidos que figuran en el expediente, como el caso del ingeniero Aldo Roggio, y sostuvo que fueron "extorsionados" para declarar en su contra, bajo la amenaza de ir presos si no lo hacían .

Paralelamente, críticó las supuestas pruebas y se refirió despectivamente a las anotaciones que realizó el chofer Oscar Centeno en su cuadero: las calificó como “fotocopias” y les otorgó una menor validez legal.

En el final de su testimonio, describió su delicado estado de salud, producto del carcinoma que padece, y pidió ser trasladado a una cárcel en Córdoba para estar cerca de su familia. Asimismo, se negó a responder preguntas y aclaró que no contestaría interrogantes de los magistrados.

Schiavi, el otro ex secretario de Transporte

Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009 - 2012), también negó haber recibido coimas en su declaración de hoy ante el mismo tribunal; señaló las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas” y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.

En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del 5% de los subsidios estatales. Al mismo tiempo,sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión” con el fin de evitar ir presos. __IP__

Schiavi tomo relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud. En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de 8 años, la Cámara de Casación la redujo a 5 años y 6 meses, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional.

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