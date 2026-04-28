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Ruptura definitiva

En el Gobierno descartan una recuperación del vínculo con Macri

En la Casa Rosada sostienen que la relación “no tiene retorno” y debaten alianzas con vistas a 2027.

Por Agencia NA
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El día después del nuevo cruce entre el presidente Javier Milei y el exmandatario de Juntos por el Cambio Mauricio Macri no se saludaran en la Cena de la Fundación Libertad, en las filas oficialistas aseguran que el vínculo “no tiene retorno”, aunque aclaran que están abiertos a potenciales alianzas electorales.

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"Esa relación no tiene retorno. Macri fue ofensivo con Karina y siente que puede decir qué hay que hacer cuando en su etapa hizo todo mal”, sentenció una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Sus palabras se asemejan al discurso que pronunció el mandatario durante el evento que tuvo lugar el pasado lunes en Parque Norte ante la presencia de empresarios, funcionarios y dirigentes políticos.

“Escucho algunos que hoy critican y se llenan la boca con todas las cosas que no les parecen correctas, y que al momento que tenían que hacerlas, les parecía que más (un ajuste de) más un punto por año era un montón, que con suerte podíamos llegar al final de nuestro primer mandato con equilibrio fiscal”, cuestionó Milei en referencia del ex mandatario que evitó despegar los ojos de su teléfono celular.

Pese a las aspiraciones de los alfiles del PRO como el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador Darío Nieto, quienes se mostraron deseosos de que los referentes de la derecha retomen la relación, en Balcarce 50 descartan la chance de concretar un nuevo acercamiento en el corto plazo.

La relación existente en 2023, cuando el exmandatario apoyó al libertario en el balotaje, se vio afectada luego de que el fundador de Juntos por el Cambio cuestionara a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, a los que referenció como “el entorno” del mandatario. “Está mal rodeado”, supo expresar.

Expectativa por la Ciudad y PBA

Sin embargo, en las tribus libertarias aseguraron que la frialdad en la relación personal, cuyo contacto fue suspendido a raíz de la salida de Guillermo Francos, quien oficiaba de mediador entre las partes, no impedirá potenciales alianzas electorales entre las fuerzas.

Desde el corazón del armado de La Libertad Avanza (LLA) ven factible reeditar el acuerdo con el partido amarillo en el interior y extenderlo también en la provincia de Buenos Aires.

La confianza de los ciudadanos en el Gobierno retrocedió por quinto mes consecutivo

Para el compromiso pica en punta el ministro del Interior, Diego Santilli, de buena imagen en el territorio bonaerense y uno de los que encabeza la carrera para competirle a Axel Kicillof.

“En la última elección fuimos juntos. Es el Presidente del partido y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires metió dos diputados que fueron pedidos por él”, ejemplificó un alfil violeta.

La Ciudad de Buenos Aires configura otro escenario para los libertarios. Es que según revelaron fuentes libertarias, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rechaza -al menos por ahora- ir en unidad con el PRO y anticipa una competencia directa por la conducción de la ciudad a cargo de Jorge Macri, quien propuso presentarse en unidad.

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