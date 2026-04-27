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Se vende la mansión que fue de Franco Macri: Cómo es y cuánto cuesta

La vivienda queda en Barrio Parque, la exclusiva zona porteña donde hace poco Peter Thiel compró una casa de 12 millones de dólares.

Por Agencia NA
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La histórica propiedad que perteneció al empresario Franco Macri fue puesta a la venta en 2019 y permanece disponible tras sucesivas reducciones en su valor inicial. Se trata de una propiedad de alta gama, cuyo acceso está reservado a un segmento reducido de potenciales compradores.

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Originalmente, la propiedad se ofrecía en USD 8,9 millones. En 2022, la familia del expresidente Mauricio Macri ajustó el precio a USD 8 millones. Más adelante, se publicó a USD 5,5 millones, y actualmente su valor se sitúa en USD 6 millones, en línea con la tendencia alcista del mercado inmobiliario de los últimos meses.

La propiedad está ubicada en la calle Eduardo Costa al 3.000, en el corazón de Barrio Parque, tiene 85 años de antigüedad y se encuentra en un sector destacado de la ciudad, próxima a muchas embajadas. En las inmediaciones sobresalen puntos de interés como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

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“Un barrio de trazado exclusivo, con baja densidad edilicia, que combina la tranquilidad residencial con la proximidad a los mejores restaurantes, espacios culturales y vías de acceso de la ciudad”, describe la inmobiliaria a cargo de la venta, Martín Pinus.

La Casa Salvadori representa un exponente del racionalismo arquitectónico en Buenos Aires, ubicada en el sector de Palermo Chico, uno de los barrios residenciales de mayor reconocimiento en la ciudad. Su construcción se remonta a la década de 1940, bajo el diseño del arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, figura central en el desarrollo de la arquitectura moderna porteña.

La residencia cuenta con Catalogación APH de Protección General, distinción que le otorga reconocimiento patrimonial e histórico. Según la normativa vigente, este tipo de catalogación implica restricciones para preservar la integridad arquitectónica del inmueble y asegura la protección de sus valores originales en el contexto urbano.

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Con una superficie cubierta de 1.280 metros cuadrados, la casa se distribuye en cuatro plantas que permiten usos de carácter residencial, institucional o mixto. La organización funcional incluye siete dormitorios, entre los que destaca una suite principal dotada de hall de ingreso y vestidores, además de doce baños.

La planta baja integra hall principal con ascensor, sala de reuniones, oficina con baño, estacionamiento cubierto para dos vehículos y áreas de servicio independientes.

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Según describió la inmobiliaria Martín Pinus, a cargo de la operación, en el primer piso se ubica el sector social, compuesto por comedor principal, living, sala de lectura, bar, cocina, comedor diario y un dormitorio con balcón.

El segundo piso alberga la zona privada: living íntimo, suite principal con vestidores y baño en suite, cinco dormitorios adicionales, baños completos, cocina secundaria con comedor diario y una terraza privada. El tercer piso ofrece un escritorio con baño, un amplio salón de estar, gimnasio y una terraza equipada con parrilla.

El equipamiento técnico también resalta: incluye dos ascensores independientes, uno principal y otro de servicio, así como dos escaleras que facilitan la circulación vertical.

La comercialización de la propiedad refleja el comportamiento de un segmento exclusivo dentro del mercado de lujo porteño, donde la singularidad arquitectónica, el factor histórico y la ubicación privilegiada inciden directamente en la demanda.

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Más allá de las fluctuaciones en el precio, la Casa Salvadori se mantiene como una de las residencias más emblemáticas y cotizadas de Buenos Aires.

La disponibilidad prolongada en el mercado también responde a las exigentes condiciones de venta y a la selectividad de los potenciales compradores. Este tipo de propiedades suele atraer tanto a empresarios locales como a inversores internacionales interesados en activos únicos.

A solo unas cuadras del inmueble, se encuentra la propiedad recientemente adquirida por el fundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel. Está ubicada en Dardo Rocha al 2900, frente a la mansión de Susana Giménez. Cuenta con aproximadamente 1.600 m² cubiertos, una dimensión poco habitual dentro de la arquitectura residencial porteña. La operación ascendió a USD 12 millones.

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