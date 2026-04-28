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El video

"Sigan entrenando que los sueños se cumplen": el mensaje de la joyita sanjuanina que se llevó River

Tiene 13 años, se formó a puro esfuerzo en San Juan y hoy empieza a escribir su sueño en uno de los clubes más grandes del país. Tras ser fichado, dejó un mensaje para los que vienen atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde un rincón humilde de La Bebida hasta el predio de River, el camino de Milo Ortega tiene todos los condimentos. Con apenas 13 años, el enganche sanjuanino logró quedar seleccionado y sumarse a las inferiores del club de Núñez después de destacarse en una prueba exigente. Lo consiguió y tiró un mensaje para todos los que vienen atrás.

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Formado en escuelitas y con pasos por clubes de la provincia como Sportivo Rivadavia, Milo siempre jugó un paso adelante y el poco tiempo que pasó le terminó dando la razón: los captadores de River realizaron pruebas en San Juan y fue ahí, cuando con lo puesto y sin lujos, el pibe dejó en claro que tenía algo distinto. Superó filtros, volvió a rendir en una segunda evaluación y terminó de convencer en Buenos Aires, donde incluso marcó goles en varios días consecutivos de prueba.

"Sigan entrenando que los sueños se cumplen", dijo la joyita sanjuanina después de haber quedado para integrar la pensión del Millonario. El jugador se expresó en redes sociales con un video. Mirá que dijo:

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