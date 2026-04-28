Alarma en la Selección Argentina: se desgarró un jugador clave y ¿llega con lo justo al Mundial?

Nico González encendió las alarmas de Atlético de Madrid y la Selección Argentina : sufrió una lesión muscular y podría perderse todo lo que queda de la temporada , incluyendo la serie contra Arsenal en las semifinales de la Champions League. Lionel Scaloni, alerta a su evolución, a menos de dos meses del Mundial 2026 .

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Según informó Cadena Cope, en el entrenamiento de esta mañana el atacante se lesionó (aún no trascendió la zona afectada) y estaría entre "tres y cuatro semanas de baja" .

De esta manera, Nico González se perderá la llave ante los Gunners en la Champions (la ida será este miércoles en Madrid) y los duelos ante Valencia, Celta de Vigo, Osasuna y Girona por La Liga. Dependiendo de su evolución, podría regresar recién en la última fecha frente a Villarreal o en una hipotética final de la Orejona (el 30 de mayo en Budapest).

El futbolista está cedido desde la Juventus a fines de agosto de 2025 y en su contrato figura una cláusula de compra obligatoria (32 millones de euros) si jugaba 45 minutos en el 60 por ciento de los partidos de Liga. Su futuro en el club es una incógnita, aunque en España afirman que las instituciones podrían discutir la compra de su pase por una cifra menor a lo que exige la Vecchia Signora.

Nico González se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una desgarro a último momento. Ahora, una nueva lesión muscular vuelve a complicarlo a poco de la Copa del Mundo de 2026, donde la Selección Argentina buscará defender el título.