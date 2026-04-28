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Rugby

Con un sanjuanino, "Los Pumitas" debutaron con una dura caída ante Sudáfrica

El seleccionado juvenil argentino perdió 48-21 en el arranque del Rugby Championship M20. El sanjuanino Manuel Cúneo Camargo sumó minutos desde el banco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los Pumitas tuvieron un estreno complicado en el Rugby Championship M20 y cayeron con claridad por 48-21 frente a Sudáfrica en el Nelson Mandela Bay Stadium. En una jornada adversa para el conjunto argentino, también hubo presencia sanjuanina: Manuel Cúneo Camargo ingresó desde el banco y sumó minutos en el debut.

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El inicio del partido fue cuesta arriba desde el primer momento. A los 2 minutos, Ethan Adams apoyó el primer try para los locales y marcó el rumbo de un primer tiempo arrollador. Sudáfrica dominó en todos los aspectos del juego, con presión, velocidad y una efectividad que dejó sin respuestas al equipo argentino.

Hendré Schoeman y Yaqeen Ahmed ampliaron la ventaja rápidamente, mientras que Jack Benade comenzó a destacarse como una de las figuras del encuentro. Sin solidez defensiva ni claridad en ataque, Los Pumitas sufrieron cada avance rival y se fueron al descanso con un contundente 36-0 en contra.

En el complemento, los Baby Boks estiraron la diferencia con los tries de Oliver Reid y nuevamente Benade. Sin embargo, con el resultado prácticamente definido, Argentina logró reaccionar y mostrar otra cara.

Federico Torre apoyó el primer try argentino, convertido por Manuel Giannantonio, y luego el capitán Tomás Dande también llegó al ingoal. En el cierre, otra vez Torre marcó para achicar diferencias y dejar el 48-21 final.

En ese tramo, el ingreso del sanjuanino Cúneo Camargo le dio recambio al equipo en un contexto complejo, sumando experiencia en un torneo de alto nivel internacional.

Más allá de la mejora en el segundo tiempo, la diferencia construida por Sudáfrica en la etapa inicial fue determinante. Ahora, Los Pumitas deberán dar vuelta la página rápidamente: el próximo compromiso será ante Nueva Zelanda, este domingo desde las 9:00 (hora argentina).

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