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Se jugó en Mendoza

Clubes sanjuaninos de hockey sobre patines le pusieron su sello al Campeonato Argentino Junior

El Sindicato Empleados de Comercio fue el equipo sanjuanino que más lejos llegó en el certamen, mientras que San Martín de Mendoza se coronó como el campeón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Hockey apasionado.

Foto: Hockey apasionado.

Concepción Patín Club, Lomas de Rivadavia, Olimpia Patín Club, Unión Deportiva Bancaria y Sindicato Empleados de Comercio (SEC) representaron a San Juan en el Campeonato Argentino Junior Masculino 2026 de clubes de hockey sobre patines. El flamante campeón de la categoría es el Atlético Club San Martín de Mendoza.

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El certamen se llevó a cabo desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril, en las instalaciones de Leonardo Murialdo en Mendoza, club anfitrión del torneo. La cita contó con el apoyo de la Asociación Mendocina de Patín y el Comité Nacional Técnico de la Confederación Argentina de Patín.

El campeonato reunió a los 16 mejores equipos del país en esta división. Y la primera ronda culminó el miércoles 23 luego de la última fecha de la primera ronda. A la ronda de cuartos de final clasificó Bancaria, que cayó por penales ante el SEC; Lomas de Rivadavia que perdió 4-0 vs San Martín; y Olimpia que no pudo ante Murialdo. Por su lado, Concepción accedió a la Copa Plata y en esas semifinales cayó 3-1 vs. Banco Mendoza. En las semifinales de Copa Oro, SEC enfrentó a San Martín y cayó por 2-1; y en el segundo partido, Murialdo eliminó 2-1 a Andes Talleres.

En la gran final entre San Martín y Murialdo, el juego finalizó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario. En la definición por penales, el Chacarero ganó por 4 a 2 y gritó campeón. Por otra parte, en el duelo por el tercer puesto fue Sindicato que le ganó 5-2 a Andes Talleres y subió al podio principal. Mateo Ariel Salinas de Concepción (SJ) fue uno de los dos goleadores del torneo igual que Valentino Rossignoli de Andes Talleres, ambos con 10 goles.

En los próximos días se disputará este mismo campeonato, pero en la rama femenina. El encuentro de las chicas en el Argentino Junior será en Vélez Sarsfield, Buenos Aires, desde el 04 al 09 de mayo 2026.

Fotografía: Hockey apasionado.

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