lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 13°

Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido

El procedimiento se realizó este lunes en Rivadavia. El hombre tenía pedido de captura vigente y fue trasladado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comisaria 13 rivadavia

Un operativo de prevención en Rivadavia terminó con la detención de un hombre que llevaba casi tres años prófugo de la Justicia. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª en la intersección de Rastreador Calívar y Avenida Ignacio de la Roza.

Lee además
regaba cerca de su casa y encontro una pistola en un canal en pocito
En calle 6

Regaba cerca de su casa y encontró una pistola en un canal en Pocito
El choque del último domingo. video
Santa Lucía

En pocas horas, hubo dos choques en el Monumento al Gaucho

Según indicaron fuentes policiales, el sospechoso -de apellido Cruz, mayor de edad y oriundo de Buenos Aires- fue aprehendido durante un control de rutina. Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados detectaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de julio de 2022.

La medida judicial había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora, en el marco de una causa por hurto agravado por escalamiento. Además, el sujeto registraba otras investigaciones en curso, por lo que era intensamente buscado por las autoridades.

Tras las gestiones correspondientes, este domingo se concretó el traslado del detenido hacia Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo de una comisión de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, encargada de la custodia de detenidos interprovinciales.

Desde la fuerza explicaron que el SIFCOP es una herramienta clave para este tipo de procedimientos, ya que permite consultar en tiempo real medidas judiciales vigentes, como pedidos de captura y paraderos.

Temas
Seguí leyendo

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa

Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Huyeron ante la Policía y dejaron dos televisores tirados en un canal

Crimen de José Yáñez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a Dios y un "laburante de toda la vida"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

Te Puede Interesar

Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.
Transporte

Tras la suba en el boleto de colectivos, qué pasará con la tarifa de taxis y remises: la respuesta del sector

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido
Comisaría 13°

Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido

Por qué hubo revuelo en Caucete por la instalación de una antena en el cuartel de Bomberos Voluntarios
Cimbronazo

Por qué hubo revuelo en Caucete por la instalación de una antena en el cuartel de Bomberos Voluntarios

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

El sacrificio de años: la alegría del pibe sanjuanino al debutar con la camiseta de San Martín
En redes

"El sacrificio de años": la alegría del pibe sanjuanino al debutar con la camiseta de San Martín