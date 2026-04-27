Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido

Un operativo de prevención en Rivadavia terminó con la detención de un hombre que llevaba casi tres años prófugo de la Justicia. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª en la intersección de Rastreador Calívar y Avenida Ignacio de la Roza.

En calle 6 Regaba cerca de su casa y encontró una pistola en un canal en Pocito

Según indicaron fuentes policiales, el sospechoso -de apellido Cruz, mayor de edad y oriundo de Buenos Aires- fue aprehendido durante un control de rutina. Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados detectaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de julio de 2022.

La medida judicial había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora, en el marco de una causa por hurto agravado por escalamiento. Además, el sujeto registraba otras investigaciones en curso, por lo que era intensamente buscado por las autoridades.

Tras las gestiones correspondientes, este domingo se concretó el traslado del detenido hacia Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo de una comisión de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, encargada de la custodia de detenidos interprovinciales.

Desde la fuerza explicaron que el SIFCOP es una herramienta clave para este tipo de procedimientos, ya que permite consultar en tiempo real medidas judiciales vigentes, como pedidos de captura y paraderos.