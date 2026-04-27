Regaba cerca de su casa y encontró una pistola en un canal en Pocito

Una situación inesperada generó preocupación este lunes al mediodía en Pocito. Una mujer encontró una pistola mientras realizaba tareas domésticas en el frente de su casa. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 12:10, en un canal ubicado sobre calle 6, entre San Miguel y Meglioli.

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De acuerdo a lo informado, la vecina se encontraba regando cuando observó un objeto extraño dentro del cauce. Al acercarse, constató que se trataba de un arma de fuego, por lo que decidió retirarla utilizando una pala de aluminio y dar aviso inmediato a las autoridades a través del 911.

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Hasta el lugar llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y de la Comisaría 35ª, quienes constataron que se trataba de una pistola tipo Hi Power calibre 9 milímetros, la cual tenía colocado su cargador.

Tras el procedimiento inicial, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El fiscal de turno, Sebastián Miranda, dispuso que personal de Criminalística se haga presente para el levantamiento del arma y el inicio de las actuaciones correspondientes.