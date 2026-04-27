Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

Un nuevo y violento episodio de violencia de género ocurrió em Pocito durante la tarde del pasado sábado. Una mujer de 32 años debió ser asistida tras sufrir una brutal agresión física por parte de su expareja, quien terminó tras las rejas luego de la intervención policial.

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Cerca de las 19:30 horas, un llamado al 911 alertó sobre un conflicto familiar en el interior del Barrio Las Pampas. Al llegar personal policial de la Subcomisaría Ansilta se entrevistó con la víctima.

Según el relato de la mujer, la violencia se desencadenó cuando su expareja intentó quitarle su teléfono celular por la fuerza. Ante la resistencia de Luna, el hombre comenzó a golpearla, provocándole lesiones visibles en la zona de la cabeza y otras partes del cuerpo. IMAGEN SENSIBLE

chica golpeada

En el lugar de los hechos, los uniformados aprehendieron al agresor, Yonathan Exequiel Díaz, de 31 años y con domicilio en el Barrio Santa Rosa.

Díaz quedó alojado en sede policial bajo una causa caratulada como lesiones en contexto de violencia de género, a disposición de UFI CAVIG.