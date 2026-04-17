Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Una pareja de Capital se separó y ahora está enfrentada en una causa penal. La mujer denunció a su exmarido por estafa después de descubrir que éste realizó compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta de crédito y le dejó la deuda, según fuentes del caso.

Ya no se trata de una discusión por cuestiones sentimentales, la disputa derivó en una acción que podría interpretarse como una venganza con tinte de despecho. La presunta víctima es una mujer de 43 años, cuyas iniciales son B.M., y el apuntado por la maniobra fraudulenta es su expareja, identificado como J.M., reveló a TIEMPO DE SAN JUAN una fuente del caso que prefirió no dar los nombres completos debido a que la investigación está en curso.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 28ª de Capital, donde aseguró a los policías que la semana pasada revisó su resumen de cuenta y detectó gastos con su tarjeta que ella no reconocía. Por ese motivo, esta semana se presentó en la sucursal de su banco y solicitó el detalle de esas compras.

Allí le informaron que se habían realizado consumos por alrededor de $2.000.000 con una tarjeta adicional a su nombre, pero utilizada por un hombre. Fue entonces cuando descubrió que se trataba de su expareja, de quien estaba separada desde hacía semanas y que contaba con una extensión del plástico que ella misma le había otorgado tiempo atrás.

Ahora la mujer bloqueó esa tarjeta adicional y denunció a su expareja por presunta estafa, al considerar que el sujeto se aprovechó de ese medio de pago y le generó una abultada deuda. El caso es investigado por personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.