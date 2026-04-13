Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

La mujer que falleció este lunes por la tarde tras caer desde el paredón del dique de Ullum fue identificada como Aylen Ortega, de 34 años, según confirmaron fuentes judiciales.
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El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y es investigado por la Policía; en el lugar trabajó personal de la Comisaría 30° con un operativo en la zona.
La mujer que falleció este lunes por la tarde tras caer desde el paredón del dique de Ullum fue identificada como Aylen Ortega, de 34 años, según confirmaron fuentes judiciales.
El hecho generó un fuerte impacto y un importante despliegue policial en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 30°, que resguardó el área y realizó las primeras pericias.
La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral.
De acuerdo a las primeras conclusiones, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo, por lo que los investigadores estiman que la mujer habría tomado una drástica decisión.