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Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y es investigado por la Policía; en el lugar trabajó personal de la Comisaría 30° con un operativo en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La mujer que falleció este lunes por la tarde tras caer desde el paredón del dique de Ullum fue identificada como Aylen Ortega, de 34 años, según confirmaron fuentes judiciales.

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El hecho generó un fuerte impacto y un importante despliegue policial en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 30°, que resguardó el área y realizó las primeras pericias.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral.

De acuerdo a las primeras conclusiones, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo, por lo que los investigadores estiman que la mujer habría tomado una drástica decisión.

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