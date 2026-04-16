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Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

El hecho ocurrió en una escuela. La víctima estaba trabajando cuando fue abordada por su familiar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial

Una discusión entre hermanos casi termina en tragedia en Rivadavia. Fuentes policiales y judiciales confirmaron a Tiempo de San Juan que los protagonistas empezaron a disputar por la supuesta venta de una vivienda. Tras el acalorado enfrentamiento, la señora comenzó a sentirse mal y, según los investigadores, sufrió un ataque cerebrovascular (ACV).

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Este tenso momento se vivió el último miércoles. La mujer que se descompensó -quien se desempeña como portera en un establecimiento escolar de la zona- cumplía sus tareas cuando ocurrió el altercado. Su hermano se presentó en el lugar y comenzaron a reñir sobre sus problemas personales.

Según testigos, el incidente sucedió en el horario de ingreso de los menores al jardín. Asimismo, los pesquisas señalaron que se sospechó inicialmente que el sujeto portaba un arma, pero esta hipótesis fue descartada por la Justicia, donde afirmaron que no hubo armas de fuego involucradas.

Por respeto a la familia, no se dieron a conocer sus identidades, aunque trascendió que son oriundos de Villa Obrera. El caso está siendo investigado por la Comisaría 13ra y se encuentra bajo la órbita de las autoridades de la UFI CAVIG.

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