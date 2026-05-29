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Trinidad

"No opinen sin saber": la familia de los hermanos baleados en Villa El Pino dieron su versión

La familia de los hermanos Tornello negó que el ataque haya sido un ajuste de cuentas o un hecho vinculado a drogas y aseguró que todo se originó tras el robo de una motocicleta. Los presuntos autores del tiroteo permanecen prófugos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, la mujer buscó desmentir algunas de las hipótesis que se instalaron tras el ataque, especialmente aquellas vinculadas a un presunto ajuste de cuentas o conflictos relacionados con drogas.

“Quiero aclarar que esto no fue un ajuste de cuentas, no fue por drogas. Gente, por favor no hablen ni opinen sin saber”, expresó. En el mismo texto, sostuvo que el origen del conflicto habría sido el robo de una motocicleta: “El problema vino porque le robaron la moto a mi hermano. Fue a rescatarla de la casa de uno de los atacantes”.

Según ese relato, el episodio no terminó allí. “Al día siguiente vienen a mi casa tres sujetos, todos armados, a balear mi casa, sin importar niños ni mujeres ni nada. NO OPINEN SIN SABER”, insistió, en un mensaje que también reflejó el malestar de la familia ante las críticas y burlas que -según indicó- circularon en redes sociales.

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Mientras tanto, la causa sigue su curso con elementos que, por ahora, no descartan un trasfondo de conflictos previos. El ataque dejó gravemente heridos a Enzo Jesús Tornello y Javier Emanuel Tornello, conocidos como “Kechu” y “Gamuza”, quienes permanecen internados tras recibir múltiples impactos de bala.

En paralelo, en redes sociales comenzó a circular una cadena de oración acompañada por imágenes de los hermanos. “Señor, hoy vengo ante ti con el corazón en la mano, pero lleno de esperanza…”, inicia el mensaje que pide por su recuperación, en medio de un contexto cargado de tensión.

Antecedentes que vuelven a escena

Más allá del episodio reciente, los nombres de los Tornello no son nuevos en el ámbito judicial. Sus antecedentes se remontan al menos a 2017, cuando protagonizaron un violento asalto contra un hombre que había acudido a asistir a su padre, una persona con discapacidad.

En aquel hecho, la víctima fue golpeada y amenazada con un arma de fuego que fue gatillada en reiteradas ocasiones sin que se produjeran disparos. Tras el ataque, los agresores intentaron huir y se enfrentaron con la Policía. Por ese episodio, Javier Emanuel Tornello fue condenado a siete años y seis meses de prisión.

En 2018, Enzo Jesús Tornello fue juzgado en el sistema de Flagrancia por el robo de una bicicleta en la vía pública. En ese caso, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El historial sumó otro capítulo en 2021, cuando Javier Emanuel Tornello fue recapturado luego de haberse fugado del Servicio Penitenciario Provincial aprovechando una salida transitoria. Durante el allanamiento para su detención, incluso intentó escapar nuevamente y se enfrentó con los efectivos.

Un entramado violento y un giro inesperado

La investigación sumó en las últimas horas un dato clave que complejiza el escenario. Un joven vinculado directamente al conflicto fue hallado sin vida en el fondo de su vivienda. Fuentes judiciales confirmaron que se trató de un suicidio y que no presentaba signos de violencia externa.

De acuerdo a la principal hipótesis que manejan los investigadores, el conflicto se habría iniciado días antes a partir del robo de una motocicleta a los Tornello, quienes posteriormente lograron recuperarla. Ese episodio habría desencadenado una serie de represalias.

Siempre según la reconstrucción oficial, el joven fallecido habría acudido a integrantes de la familia Rodríguez, quienes luego habrían protagonizado el ataque armado contra la vivienda, dejando como saldo a los dos hermanos heridos.

Los presuntos autores del tiroteo permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Policía, en una causa que sigue abierta y bajo análisis judicial. Los presuntos autores del tiroteo permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Policía, en una causa que sigue abierta y bajo análisis judicial.

En tanto, los investigadores también establecieron que, en las horas previas a su muerte, el joven mantuvo una fuerte discusión con personas de su entorno cercano, un elemento que se suma a una trama atravesada por conflictos personales, violencia y versiones cruzadas que aún buscan ser esclarecidas.

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