La nueva estafa en San Juan con tarjetas de crédito destapó la olla en todo el país

Una estafa virtual con tarjetas de crédito detectada en San Juan se extendió al resto del país.

Una investigación iniciada en San Juan encendió una alarma que ya resuena a nivel nacional. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos local detectó una nueva modalidad de estafa virtual con tarjetas de crédito que, lejos de ser un caso aislado, comenzó a replicarse en distintas provincias.

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El fraude apunta directamente a usuarios de tarjetas y se apoya en el uso de redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas para engañar a las víctimas.

Los delincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras con un objetivo claro: obtener datos sensibles para acceder a cuentas, realizar transferencias o incluso gestionar préstamos sin autorización.

Cómo funciona la estafa detectada en San Juan

Según detallaron fuentes vinculadas a la investigación, el mecanismo combina engaño y urgencia. Todo comienza con un primer contacto, que puede llegar en forma de publicación falsa, mensaje directo o comunicación telefónica.

Los estafadores suelen advertir sobre supuestos problemas de seguridad, cambios en tarjetas o beneficios exclusivos. A partir de ahí, buscan apurar a la víctima para que actúe sin verificar la información.

En ese contexto, solicitan:

Datos personales y bancarios

Claves de acceso o códigos de verificación

Descarga de aplicaciones o archivos maliciosos

Con esa información en su poder, los delincuentes pueden tomar control de las cuentas, vaciar fondos disponibles o generar deudas a nombre del titular.

Los 5 datos clave para cuidarse

Ante el crecimiento de este tipo de maniobras, especialistas en seguridad recomiendan reforzar los cuidados básicos:

1. Ningún banco pide claves por redes o mensajes

Las entidades financieras no solicitan contraseñas ni códigos de verificación por estos medios.

2. Verificá siempre el contacto

Antes de responder, asegurate de que sea un canal oficial del banco.

3. No descargues archivos sospechosos

Evitar apps o enlaces desconocidos es clave para proteger el dispositivo.

4. Activá alertas de consumo

Permiten detectar movimientos inusuales en tiempo real.

5. Ante la duda, cortá la comunicación

Y contactate directamente con la entidad por vías oficiales.

Qué hacer si ya caíste en la estafa

Las autoridades recomiendan actuar de inmediato ante cualquier sospecha. El primer paso es comunicarse con el banco para bloquear la tarjeta o la cuenta y evitar mayores pérdidas.

También es fundamental cambiar contraseñas y realizar la denuncia correspondiente. En San Juan, las víctimas pueden acudir a una comisaría o a las unidades especializadas en delitos informáticos para dejar constancia del hecho.

*Con información de TN