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Comunicación

Por primera vez y de un modo inusual, el Ministerio Público alerta a los sanjuaninos por estafas

El comunicado advierte sobre nuevas maniobras detectadas en redes sociales vinculadas a tarjetas de crédito, con pedido de difusión a los medios y recomendaciones para evitar fraudes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un hecho inusual dentro de su histórico esquema comunicacional, el Ministerio Público Fiscal de San Juan difundió entre el miércoles y jueves un comunicado oficial para advertir a la población sobre nuevas maniobras de estafa detectadas en redes sociales. El mensaje, emitido por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas, incluyó un pedido expreso a los medios de comunicación para darle máxima difusión.

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Según informaron desde el organismo, las maniobras están vinculadas a supuestas gestiones relacionadas con tarjetas de crédito de la entidad Naranja X. De acuerdo al detalle brindado, los estafadores utilizan redes sociales y servicios de mensajería para contactar a potenciales víctimas, haciéndose pasar por representantes de la empresa.

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En esos mensajes, solicitan a los usuarios el suministro de datos personales y/o bancarios, o bien los inducen a descargar archivos y aplicaciones. A partir de esas acciones, logran acceder a las cuentas, extraer dinero e incluso gestionar préstamos a nombre de las personas afectadas.

Frente a este escenario, desde la UFI recomendaron de manera enfática no proporcionar información personal ni datos bancarios, no descargar archivos ni instalar programas desde enlaces recibidos por redes sociales o mensajería, y verificar siempre que los contactos correspondan a canales oficiales de la entidad.

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Asimismo, indicaron que ante cualquier situación sospechosa se debe realizar la denuncia al 911, en la comisaría más cercana o en la sede de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, ubicada en el primer piso del Poder Judicial de San Juan.

Embed - Ministerio Público Fiscal y Tutelar de San Juan on Instagram: " En redes sociales y servicios de mensajería están circulando supuestas promociones y descuentos para el pago de servicios en San Juan, que prometen importantes ahorros. Sin embargo, son engaños diseñados para obtener datos personales o acceder a dispositivos. Antes de aprovechar cualquier beneficio, verifique siempre la información a través de canales oficiales. No comparta claves, códigos ni datos sensibles. Si una oferta parece demasiado buena para ser real, es muy probable que se trate de una estafa. #EstoEsUnaEstafa UFI de Delitos Informáticos y Estafas – Ministerio Público. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan."
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El comunicado no sólo llamó la atención por el contenido -una advertencia puntual sobre una modalidad delictiva en circulación- sino también por la forma. Se trata de una intervención directa, preventiva y con un pedido explícito de difusión masiva, algo que no ha sido habitual en la política comunicacional reciente del Ministerio Público Fiscal.

Desde la asunción de Guillermo Baigorrí como fiscal general, uno de los ejes planteados fue la reorganización y jerarquización de la comunicación institucional. En ese marco, se proyectó la creación de una Oficina de Comunicación, con el objetivo de profesionalizar la difusión de la información y establecer criterios claros para su publicación.

Dicha área quedó bajo la órbita de la comunicadora Sofía Correa Martí, con experiencia en gestión de prensa y comunicación institucional, y se encargaría de procesar la información antes de su difusión, atendiendo a aspectos sensibles como la privacidad de los datos, la presunción de inocencia y el resguardo de las investigaciones.

Incluso, en diciembre pasado, el organismo había retomado de manera transitoria el canal de comunicación directa con la prensa -una modalidad utilizada durante la gestión de Eduardo "Jimmy" Quattropani- tras un período de inactividad. En ese momento, fuentes internas señalaron que se trataba de una solución provisoria hasta consolidar un esquema más estructurado.

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