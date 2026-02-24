martes 24 de febrero 2026

Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

La profesional cuenta con experiencia en gestión de prensa y comunicación institucional. El fotógrafo Rubén Paratore, también integrará el equipo de trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

A poco de haber asumido al frente del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Baigorrí comenzó a avanzar con uno de los objetivos que había planteado públicamente: jerarquizar y ordenar la comunicación institucional del organismo. En ese marco, en los próximos días se oficializaría la creación de la Oficina de Comunicación del Ministerio Público.

Según trascendió, la dependencia estará bajo la órbita de Sofía Correa Martí, comunicadora social de 39 años que actualmente se desempeña en la Secretaría de Seguridad de la provincia. La profesional cuenta con experiencia en gestión de prensa y comunicación institucional.

En el plano personal, Sofía Correa Martí está casada y es madre de dos hijos. Cursó sus estudios en la Escuela Modelo, institución tradicional de la provincia.

Inició su carrera profesional en el área de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, donde dio sus primeros pasos en el ámbito institucional. Más tarde se incorporó a la Secretaría de Seguridad de la provincia, dependencia en la que trabajó durante dos gestiones consecutivas. Ahora, su recorrido continuará en el Ministerio Público Fiscal, donde asumirá el desafío de poner en marcha y conducir la nueva Oficina de Comunicación.

image
Sofía Correa Martí, la mujer que estará al frente de la nueva Oficina de Comunicación del Ministerio Público

Sofía Correa Martí, la mujer que estará al frente de la nueva Oficina de Comunicación del Ministerio Público

Si bien el decreto de designación aún no fue firmado, fuentes vinculadas al organismo indicaron que la resolución sería inminente. La nueva oficina también contará con la participación del fotógrafo Rubén Paratore, quien integrará el equipo de trabajo.

Esta decisión va en línea con lo que el propio Baigorrí había anticipado antes de ser elegido como nuevo fiscal General. En diciembre de 2025, en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan, sostuvo que uno de los ejes de su gestión sería ordenar y jerarquizar la comunicación del Ministerio Público Fiscal. Allí explicó que, en su vínculo con la Corte, comprendió la importancia de establecer políticas claras de conducción y de comunicación, con la meta de acercar aún más el servicio de Justicia a la sociedad.

En ese contexto, planteó la necesidad de profesionalizar el área: “No se trata de comunicar lo que uno quiere, cuando quiere. La información debe procesarse, cuidando la privacidad de los datos, el principio de inocencia y el éxito de la investigación”, afirmó entonces. También remarcó que la Fiscalía debía mostrarse cercana y empática con la ciudadanía, modernizando sus canales a través de una página web accesible y transparente, con estadísticas, información útil y vías claras para realizar denuncias. “Que la gente sepa que la Fiscalía está de su lado, que no va a ser revictimizada y que puede confiar”, resumió al exponer su visión de una gestión más abierta y moderna.

