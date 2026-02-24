martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Semana caliente

Nueva reunión de gabinete en Casa Rosada: agenda del Congreso y Asamblea Legislativa

El encuentro se da un día después de la reunión de la mesa chica del oficialismo.

Por Agencia NA
image

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

Lee además
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
La confianza en Javier Milei cayó un mes más.
Sondeo de opinión

La confianza en el gobierno de Javier Milei vuelve a caer, pero sigue por encima de Macri

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

Este martes a las 9, en tanto, Adorni encabezará una reunión de gabinete para ratificar la agenda legislativa de la última semana de extraordinarias y el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, estuvieron este lunes en Balcarce 50, y se espera que varios vuelvan a estar presentes hoy.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La agenda

Fuentes oficiales recalcaron ante la Agencia Noticias Argentinas que los selectos integrantes del núcleo duro conversaron sobre los proyectos de ley que el Senado debatirá desde el jueves: la nueva Ley de Glaciares (uno de los temas más relevantes para el Gobierno, tal como recalcan desde el entorno del Presidente), el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

También se repasó la agenda parlamentaria que se impulsará a partir del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Javier Milei dedicará parte del discurso a dar detalles de los proyectos de su fuerza política y a repasar parte de su gestión.

Pasadas las 16, la reunión de la mesa política finalizó. Ninguno de los asistentes que se retiraron por la explanada de la Casa Rosada dieron declaraciones sobre detalles adicionales del encuentro, pero las caras demostraron buen humor. Previsible tras la jornada parlamentaria del último jueves en la que el oficialismo consiguió sancionar el proyecto de reforma laboral.

Seguí leyendo

Ascensos en el Poder Judicial de San Juan: Baigorrí impulsa un sistema por "meritocracia" para terminar con el "amiguismo"

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

Con críticas al kirchnerismo, Convicción Federal oficializó su salida del interbloque Popular

¿Empezó la campaña? Las sugestivas postales en el carnaval de un departamento de San Juan

Argentina y Ecuador advirtieron a sus ciudadanos en México ante la escalada de violencia

Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento

No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre de 2025.
Tema espinoso

Ascensos en el Poder Judicial de San Juan: Baigorrí impulsa un sistema por "meritocracia" para terminar con el "amiguismo"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

La UNSJ presentó “Venenosos San Juan”, una app gratuita para identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura.
Para tenerla a mano

Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"