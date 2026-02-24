La confianza en el gobierno de Javier Milei vuelve a caer, pero sigue por encima de Macri

La confianza en Javier Milei cayó un mes más.

La confianza en el gobierno de Javier Milei descendió por tercer mes consecutivo, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora esa casa de estudios disminuyó en febrero 0,6% con relación a enero, retroceso que se suma al 2,8% de enero y al 0,1% de diciembre.

El indicador alcanzó un valor de 2,38 puntos, que en la comparación interanual muestra una caída de 6,8%. El informe que procesó Agencia Noticias Argentinas se basa en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero.

El valor actual de 2,38 puntos se encuentra alineado con el promedio de la administración de Javier Milei, que se sitúa en 2,44 puntos. Al comparar este desempeño con los promedios históricos de mandatos previos, se observa la siguiente jerarquía:

Néstor Kirchner: 2,49.

Javier Milei: 2,44.

Mauricio Macri: 2,27.

Cristina Fernández de Kirchner (segundo mandato): 1,83.

Cristina Fernández de Kirchner (primer mandato): 1,71.

Alberto Fernández: 1,69.

El índice se construye a partir de cinco ejes, los cuales mostraron resultados mixtos durante el último mes:

Honestidad de los funcionarios: 2,76 puntos, con un incremento del 2,6%.

Eficiencia en la administración del gasto: 2,29 puntos, con una suba del 2,7%.

Capacidad para resolver problemas: 2,70 puntos, registrando una caída del 4,9%.

Evaluación general del gobierno: 2,18 puntos, con una baja del 1,8%.

Preocupación por el interés general: 1,99 puntos, con un descenso del 1,0%.

El informe destaca que la confianza en la gestión actual presenta variaciones significativas según el perfil del consultado:

Género: La confianza es mayor en hombres (2,62) que en mujeres (2,11). La brecha entre ambos sexos se amplió a 0,51 puntos este mes.

Educación: Se modificó la tendencia previa; el nivel de confianza más alto se registró entre quienes tienen secundario completo (2,56), superando al segmento terciario/universitario (2,41).

Edad: El grupo de 18 a 29 años lidera la confianza con 2,99 puntos, tras un crecimiento del 10,7% en febrero.

Geografía: El Interior del país mantiene la confianza más elevada (2,60), mientras que en el AMBA los valores son menores (CABA: 2,10; GBA: 2,04).

Finalmente, las perspectivas económicas individuales son determinantes: quienes creen que la situación mejorará en un año otorgan una calificación de 4,30, mientras que en el sector pesimista el índice cae a 0,43.

FUENTE: Agencia NA