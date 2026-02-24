La confianza en el gobierno de Javier Milei vuelve a caer, pero sigue por encima de Macri

La confianza en el gobierno de Javier Milei descendió por tercer mes consecutivo, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella.
El indicador que elabora mensualmente la Universidad Di Tella retrocedió 0,6% en febrero
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora esa casa de estudios disminuyó en febrero 0,6% con relación a enero, retroceso que se suma al 2,8% de enero y al 0,1% de diciembre.
El indicador alcanzó un valor de 2,38 puntos, que en la comparación interanual muestra una caída de 6,8%. El informe que procesó Agencia Noticias Argentinas se basa en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero.
El valor actual de 2,38 puntos se encuentra alineado con el promedio de la administración de Javier Milei, que se sitúa en 2,44 puntos. Al comparar este desempeño con los promedios históricos de mandatos previos, se observa la siguiente jerarquía:
El índice se construye a partir de cinco ejes, los cuales mostraron resultados mixtos durante el último mes:
El informe destaca que la confianza en la gestión actual presenta variaciones significativas según el perfil del consultado:
Finalmente, las perspectivas económicas individuales son determinantes: quienes creen que la situación mejorará en un año otorgan una calificación de 4,30, mientras que en el sector pesimista el índice cae a 0,43.
FUENTE: Agencia NA