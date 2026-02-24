Milei reunió al Gabinete y les adelantó los próximos objetivos de la gestión: qué reformas se vienen

Por primera vez en el año, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la cual contó con todos los ministros y funcionarios presidenciales del Gobierno.

El motivo del llamado al encuentro -realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- fue darle un puntapié formal al año que se viene y repasar los hitos de gestión que cada una de las carteras espera para este año. Aparece como marco ineludible el discurso del Presidente en la Apertura de Sesiones del Congreso del próximo domingo.

La reunión se realizó en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada. Esta comenzó a las 9 de la mañana y se extendió por dos horas y media. Además de Milei y Adorni, estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.

Hubo asistencia completa de los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

No pudo estar la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, debido a que en la misma hora se estaba desarrollando la sesión preparatoria para designar autoridades en la Cámara alta.

Qué se dijo en la reunión de Gabinete

La reunión se dividió en dos partes. Tal y como suele acostumbrarse en este tipo de encuentros, el Presidente comenzó dando unas palabras por casi media hora, trazando todo el camino recorrido desde las extraordinarias y dando un norte de adonde apunta el Gobierno para los próximos meses. “Nos dio su visión de las cosas para lo que se viene”, afirmó un integrante de este encuentro. Seguramente, un presagio de lo que dirá en la Apertura de Sesiones de los próximos días.

Luego fue el turno de pasar al repaso de los hitos de gestión de cada una de las carteras ministeriales que estaban allí presentes, un segmento de la reunión que suele ser comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Se plantearon algunos temas y se puso un punto en cada una de las reformas”, afirmaron fuentes que estuvieron en el encuentro.

“Vamos a tratar la agenda parlamentaria que queremos para este año”, había dicho en la previa una altísima fuente presidencial. Es algo que también repasó la mesa política en la jornada de ayer, que tuvo como temario los proyectos enviados en febrero en extraordinarias y la validación de los representantes que el oficialismo convalidará para la Auditoría General de la Nación (AGN) en el Senado.

Infobae había adelantado que el Gobierno estaba evaluando un paquete amplio de medidas para impulsar a lo largo de este año. Ayer Adorni dijo que son cerca de 50 reformas. En la opinión de varios integrantes del círculo mileista, se trata de la ventana de oportunidad perfecta de imponer las reformas oficialistas, ya que en 2027 el esquema de alianzas que actualmente tiene la Casa Rosada con distintos gobernadores y bloques aliados podría desquebrajarse por la contienda electoral.

Se espera que para los próximos dos trimestres se presenten los proyectos más fuertes. Aunque hay quienes dudan del impacto que podría tener en la recaudación -la cual, reconocen algunos funcionarios, está muy débil-, el Gobierno tiene en carpeta la salida de una iniciativa que modifique las políticas tributarias. Junto a la laboral, es uno de los dos proyectos que Milei cree indispensables para poder ordenar el mercado de trabajo e impositivo de cara a una reforma previsional, prevista para 2028 con una eventual reelección libertaria.

Con el contexto político actual y los estudios de opinión pública que llegaron recientemente a la Quinta de Olivos, el oficialismo es muy optimista de lo que pueda pasar el año próximo en las elecciones presidenciales. Pero creen que no deben supeditar la salida de ciertas normativas a un escenario que, al día de hoy, sigue siendo hipotético. “Lo más importante hay que hacerlo ahora... por las dudas”, afirman.

Tal y como adelantó Infobae, Milei le indicó a sus ministros a remitir alrededor de 10 iniciativas por área, como parte de una estrategia para definir las prioridades en la próxima etapa parlamentaria.

Entre las propuestas ya elaboradas en el marco del Consejo de Mayo —órgano integrado por representantes del Ejecutivo, empresarios, sindicalistas, legisladores y gobernadores— figuran la Ley de Libertad Educativa, que introduce reformas al sistema vigente desde 2006 sobre organización, financiamiento y alternativas de elección para las familias, así como un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, destinado a prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas normas de gasto a la existencia previa de recursos en el presupuesto.

Otras reformas presentes en la agenda para las próximas sesiones legislativas incluyen la modernización laboral, el nuevo régimen penal juvenil, la ley de glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además, se busca aprobar el tratado comercial suscripto con Estados Unidos, lo que requerirá adaptar la legislación argentina a los compromisos asumidos en dicho acuerdo.

En el seno del Gobierno están empezando a trabajar en una reforma política, la cual incorporaría modificaciones a la Boleta Única en Papel (BUP) a través de la incorporación del casillero de “lista completa”, el robustecimiento de los controles sobre el financiamiento de partidos políticos y derogar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Durante las sesiones ordinarias desde marzo, el oficialismo pretende también poner en discusión el nuevo Código Penal. Luego de sucesivas ampliaciones, la versión más reciente consta de 912 artículos e introduce cambios respecto a delitos de corrupción, terrorismo y endurecimientos de penas, así como la extensión de la imprescriptibilidad a homicidio simple y agravado y a delitos sexuales.

La idea del Gobierno es vender esta reunión de Gabinete como una suerte de mensaje de cohesión interna en la plana mayor del Ejecutivo, algo que tiene sus matices, ya que hay resquemores viejos entre importantes integrantes del oficialismo que podrían resurgir a partir de lo que parece ser una renuncia cercana del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Desde su equipo de prensa no habían podido confirmar si el funcionario asistiría al encuentro de Gabinete.

La última vez que Milei reunió a su equipo de Gobierno fue en la Quinta de Olivos a finales del 2025. Allí compartieron un asado, que tuvo mucho de camaradería y de balance de un año signado por altibajos, que se coronó con la victoria electoral del 26 de octubre. Entre los gestos simbólicos del evento, Milei entregó a cada uno de los presentes un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, como mensaje de respaldo ideológico y referencia para el rumbo de la gestión.

