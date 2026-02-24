martes 24 de febrero 2026

Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

La declaración en juicio de la presunta víctima fue terrible. Ante esta situación, el fiscal Leonardo Arancibia solicitó ampliar la acusación y dijo que irá por una pena de 4 años para el médico Miguel Amado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo

del prestigio a la vergüenza: cinco medicos sanjuaninos que fueron condenados por abusar sexualmente de sus pacientes
Del prestigio a la vergüenza: cinco médicos sanjuaninos que fueron condenados por abusar sexualmente de sus pacientes
medico acusado de abuso: la presunta victima se descompenso mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio
Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Ante este testimonio, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, solicitó la ampliación de la acusación contra Amado por abuso sexual (dos hechos) con una pretensión punitiva de 4 años de prisión efectiva. Cabe destacar que el médico llegó a juicio por abuso sexual (un solo hecho) y la pena que iba a solicitar la Fiscalía era de 3 años.

El juez de juicio dio lugar a esta ampliación y pasó a un cuarto intermedio por 5 días (se retoma este viernes 27 de febrero a las 8:00 horas), plazo que otorga el Código a la defensa para que plantee su teoría y presente pruebas sobre este nuevo hecho.

La declaración de la denunciante se dividió en dos jornadas. Cuando inició el debate, la misma se suspendió porque la mujer se descompensó (tuvo un pico de presión) y tuvo que ser asistida por personal médico en una clínica. Al otro día, ya recuperada, pudo concluirla.

En sus declaraciones, afirmó que ingresó al Hospital de Pocito alrededor de las 22:30 horas del 3 de febrero de 2025. Tras unos minutos de espera, Miguel Amado la atendió y se produjo el primer abuso sexual. Luego fue derivada al enfermero José Sebastián Castillo, quien también la ultrajó. Posteriormente, regresó con Amado, donde se produjo el tercer acto de abuso.

Según esta impactante declaración, la mujer sufrió tres abusos sexuales en un lapso de cuatro horas, ya que ella manifestó que salió alrededor de las 2:30 horas de la madrugada del 4 de febrero.

Cabe destacar que José Sebastián Castillo ya fue condenado por la denuncia de esta mujer. En un juicio abreviado, el enfermero aceptó la pena de 10 meses de prisión efectiva por este abuso y otros en los que había sido señalado por otras pacientes.

Castillo, además de la pena de prisión, también está inhabilitado de por vida para ejercer la profesión. Desde la Fiscalía dijeron que esta inhabilitación especial perpetua fue solicitada también para Amado.

El juicio se retomará el próximo viernes y ahora Amado afronta una pena aún mayor. Se espera que en esa jornada sigan las declaraciones de testigos y que la próxima semana comience la etapa de alegatos y veredicto. El juicio está siendo presidido por el juez Sergio López Martín. La defensa de Amado está representada por Marcelo Fernández y Nadia Derka.

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo