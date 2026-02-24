Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

La situación del médico Miguel Amado, ahora en juicio por abuso, se ha agravado considerablemente en los últimos días. La declaración de la presunta víctima sacó a la luz un nuevo hecho; según su relato, la mujer habría sido ultrajada sexualmente en dos ocasiones y no en una.

Ante este testimonio, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG , solicitó la ampliación de la acusación contra Amado por abuso sexual (dos hechos) con una pretensión punitiva de 4 años de prisión efectiva. Cabe destacar que el médico llegó a juicio por abuso sexual (un solo hecho) y la pena que iba a solicitar la Fiscalía era de 3 años.

El juez de juicio dio lugar a esta ampliación y pasó a un cuarto intermedio por 5 días (se retoma este viernes 27 de febrero a las 8:00 horas), plazo que otorga el Código a la defensa para que plantee su teoría y presente pruebas sobre este nuevo hecho.

La declaración de la denunciante se dividió en dos jornadas. Cuando inició el debate, la misma se suspendió porque la mujer se descompensó (tuvo un pico de presión) y tuvo que ser asistida por personal médico en una clínica. Al otro día, ya recuperada, pudo concluirla.

En sus declaraciones, afirmó que ingresó al Hospital de Pocito alrededor de las 22:30 horas del 3 de febrero de 2025. Tras unos minutos de espera, Miguel Amado la atendió y se produjo el primer abuso sexual. Luego fue derivada al enfermero José Sebastián Castillo, quien también la ultrajó. Posteriormente, regresó con Amado, donde se produjo el tercer acto de abuso.

Según esta impactante declaración, la mujer sufrió tres abusos sexuales en un lapso de cuatro horas, ya que ella manifestó que salió alrededor de las 2:30 horas de la madrugada del 4 de febrero.

Cabe destacar que José Sebastián Castillo ya fue condenado por la denuncia de esta mujer. En un juicio abreviado, el enfermero aceptó la pena de 10 meses de prisión efectiva por este abuso y otros en los que había sido señalado por otras pacientes.

Castillo, además de la pena de prisión, también está inhabilitado de por vida para ejercer la profesión. Desde la Fiscalía dijeron que esta inhabilitación especial perpetua fue solicitada también para Amado.

El juicio se retomará el próximo viernes y ahora Amado afronta una pena aún mayor. Se espera que en esa jornada sigan las declaraciones de testigos y que la próxima semana comience la etapa de alegatos y veredicto. El juicio está siendo presidido por el juez Sergio López Martín. La defensa de Amado está representada por Marcelo Fernández y Nadia Derka.