martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El o los delincuentes no entraron por la puerta principal, sino que violentaron una ventana del fondo. Todo quedó grabado. Personal de Policía Científica y de UFI Delitos Contra la Propiedad ya trabajan en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-24 at 09.11.17 (1)

Uno o más ladrones entraron a robar una conocida farmacia del microcentro sanjuanino, ubicada a tan solo unos metros de Avenida Libertador en Capital. El hecho de inseguridad ocurrió precisamente en la farmacia Mudap, que está ubicada por calle Tucumán.

Lee además
preocupacion en capital: vecinos aseguran que una mujer deambula pidiendo dinero con un cuchillo
Concepción

Preocupación en Capital: vecinos aseguran que una mujer deambula "pidiendo" dinero con un cuchillo
senalan que el jugador de trinidad golpeo sin motivo y de caliente a un ex companero de lopez pelaez
Audiencia

Señalan que el jugador de Trinidad golpeó sin motivo y "de caliente" a un ex compañero de López Peláez

Fuentes policiales dijeron a este diario que el o los ladrones entraron a robar por el fondo de la propiedad. Los empleados llegaron a primera hora de este martes y adelante estaba todo bien, pero al revisar notaron el faltante de varios objetos de valor.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 09.11.18

Los desconocidos entraron tras violentar una ventana de aluminio ubicada en el fondo de la propiedad. Ya en el interior, estos agarraron cuatro celulares y se dieron a la fuga.

Lo que les llamó la atención a los investigadores es que estos sujetos actuaron con guantes, es decir, que no dejaron marcas de sus huellas dactilares. De igual manera, la farmacia tiene cámaras de seguridad y mostraron todos los movimientos.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 09.11.16

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, de comisaría 2da y de UFI Delitos Contra la Propiedad para dar con los supuestos responsables.

Temas
Seguí leyendo

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Secuestran en Rawson una camioneta de alta gama con patente y numeración adulteradas

Murió el entrenador de caballos sanjuanino Oscar Rébora en un terrible accidente de tránsito

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.
Atención

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"