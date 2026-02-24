Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
El o los delincuentes no entraron por la puerta principal, sino que violentaron una ventana del fondo. Todo quedó grabado. Personal de Policía Científica y de UFI Delitos Contra la Propiedad ya trabajan en el hecho.
Uno o más ladrones entraron arobar una conocida farmacia del microcentro sanjuanino, ubicada a tan solo unos metros de Avenida Libertador en Capital. El hecho de inseguridad ocurrió precisamente en la farmacia Mudap, que está ubicada por calle Tucumán.
Fuentes policiales dijeron a este diario que el o los ladrones entraron a robar por el fondo de la propiedad. Los empleados llegaron a primera hora de este martes y adelante estaba todo bien, pero al revisar notaron el faltante de varios objetos de valor.
Los desconocidos entraron tras violentar una ventana de aluminio ubicada en el fondo de la propiedad. Ya en el interior, estos agarraron cuatro celulares y se dieron a la fuga.
Lo que les llamó la atención a los investigadores es que estos sujetos actuaron con guantes, es decir, que no dejaron marcas de sus huellas dactilares. De igual manera, la farmacia tiene cámaras de seguridad y mostraron todos los movimientos.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, de comisaría 2da y de UFI Delitos Contra la Propiedad para dar con los supuestos responsables.