Barrio Costa Canal I

"El Droguita" y un historial sinfín: cayó en Concepción por golpear, manosear y robarle a una mujer

El adolescente de 17 años fue detenido tras un violento asalto ocurrido el domingo por la noche en el barrio Costa Canal I. Hace días también protagonizó un hecho delictivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El historial delictivo del adolescente apodado “El Droguita” volvió a sumar un nuevo capítulo en la noche del domingo en Concepción. Con apenas 17 años, el menor fue nuevamente detenido tras un violento asalto contra una joven madre, a quien habría golpeado, manoseado y robado el celular en inmediaciones del barrio Costa Canal I, en Capital.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23.16, cuando la víctima, de 26 años, llegó a la zona para retirar a su hijo. En ese momento fue abordada por el joven, quien bajo amenazas de muerte le exigió el teléfono. “Entregame el celular o te mato”, habría sido la frase intimidante. De acuerdo con la denuncia, el menor le propinó golpes de puño en el rostro, el brazo izquierdo y el abdomen.

Aunque la mujer intentó resguardar el aparato escondiéndolo entre sus prendas, el agresor le introdujo la mano en el pecho, la manoseó y logró apoderarse del teléfono. Luego escapó hacia una vivienda cercana, trepó por los techos y huyó por calle Rogelio Cerdera.

El giro en la secuencia se dio cuando el cabo Maximiliano Bustos, quien había finalizado su turno en la Comisaría 17ª y se encontraba de franco, escuchó los gritos de auxilio. El efectivo salió de su domicilio y comenzó una persecución que terminó con la aprehensión del sospechoso a pocas cuadras.

En medio del procedimiento, varios vecinos se acercaron y agredieron al adolescente con golpes de puño, patadas e incluso pedradas, lo que obligó a los uniformados a trasladar la intervención a otro sector para resguardar su integridad. Al requisarlo, los policías encontraron el celular sustraído entre sus pertenencias.

Por disposición del Juzgado de Menores, a cargo de la jueza María Julia Camus, el adolescente fue trasladado nuevamente al Centro de Admisión y Derivación y quedó a disposición de la Justicia, además de ordenarse peritajes en la escena del hecho.

No es la primera vez que el joven, identificado con el apellido Gutiérrez, queda en la mira judicial. El pasado 12 de febrero había sido detenido tras un operativo en el barrio General Acha, donde efectivos de la Comisaría 2ª lo aprehendieron luego de una persecución. En esa ocasión portaba un revólver calibre 22 largo, marca Bagual, y quedó vinculado a una causa por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Vecinos de la zona aseguran que el menor suele actuar en los barrios Costa Canal y que, tras recuperar la libertad en oportunidades anteriores, volvió a cometer hechos delictivos a las pocas horas. También trascendió que conductores de aplicaciones de transporte lo tendrían identificado por presuntas maniobras para citarlos en el barrio y asaltarlos.

