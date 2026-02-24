Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa

En enero último se dio a conocer que una mujer y su hijo de 17 años habían sido víctimas de un brutal asalto por parte de tres ladrones en Capital . Dos de esos delincuentes quedaron presos, uno de ellos menor. El mayor, identificado como Agustín Emanuel Vila , quedó imputado por robo y en la mira por un supuesto abuso sexual en perjuicio de la señora. Este segundo delito se habría confirmado: la damnificada lo reconoció y lo dejó en jaque.

Investigación Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

A fines de enero se realizó la audiencia de formalización contra Vila, le imputaron el delito de robo y le dictaron una prisión preventiva de 20 días. Los días corrieron y recuperó la libertad. A pesar de estar investigado por este grave caso, el sujeto hizo de las suyas y el 18 de febrero cayó por un robo agravado. Lo detuvieron in fraganti y a los días fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba (ya que no tiene antecedentes).

Ante este episodio, este lunes se realizó una rueda de reconocimiento en Tribunales donde colocaron a Agustín Emanuel Vila frente a las víctimas junto a otros sujetos. No le fue nada bien. Fuentes oficiales expresaron que ambos damnificados lo reconocieron.

La mujer fue tajante y dijo -señalando a Vila- que era uno de los tres asaltantes y que él la atacó sexualmente mientras estaba maniatada. Su hijo solo llegó a decir que fue uno de los ladrones que irrumpió en su casa.

Ante esta nueva prueba, el Ministerio Público Fiscal de UFI Delitos Contra la Propiedad solicitó una nueva audiencia que se llevó a cabo este mismo lunes. La Fiscalía le pidió al juez de Garantías la ampliación del objeto de la investigación penal preparatoria para Vila por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La defensa, a cargo de Sandra Leveque, no tuvo oposición a la ampliación, pero sí al pedido de prisión preventiva para su cliente.

Finalmente, el magistrado Mariano Carrera resolvió hacer lugar a la ampliación del objeto y también a la medida cautelar más grave: le dictó prisión preventiva por el plazo de 2 meses, según expresaron fuentes del caso.

Vila cayó el 18 de febrero en Flagrancia por un robo cometido junto a un menor

Vila fue parte de un violento intento de asalto ocurrido en el Barrio Frondizzi y logró evitar la condena. Le dictaron probation tras ser hallado responsable del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y por la participación de un menor de edad.

El hecho se produjo el 18 de febrero de 2026, alrededor de la medianoche, cuando el damnificado se encontraba descansando en el comedor de su vivienda junto a su familia. Tras escuchar a los perros ladrar, su esposa advirtió movimientos extraños en una ventana del dormitorio ubicado en la planta alta. Al abrir una puerta interna, se encontró con un intruso armado con un objeto punzante que intentó agredirla. El dueño de casa intervino de inmediato y recibió un puntazo en el abdomen que no revistió gravedad.

En medio del forcejeo, el hombre advirtió que no se trataba de un solo delincuente, sino de tres. Uno de sus hijos también fue golpeado en el pecho por otro de los sujetos. Durante la agresión, los intrusos arrojaron un ventilador que impactó en las piernas del dueño de casa. Finalmente, los sospechosos escaparon por una escalera interna y huyeron por los techos de viviendas vecinas.

Personal policial constató daños en dos ventanas del dormitorio y el faltante de diversos efectos personales. A partir de las características aportadas y de llamados previos al 911 que alertaban sobre tres personas merodeando en actitud sospechosa, los efectivos realizaron recorridas y aprehendieron al adulto a pocos metros del lugar. Fue interceptado detrás de un carro panchero, luego de que una comerciante advirtiera su actitud nerviosa y diera aviso a la Policía. También fue detenido un menor de edad que intentaba escapar por un descampado hacia el Barrio Conjunto I.

Durante el procedimiento se recuperaron algunos objetos sustraídos, como un secador de pelo, aunque no se halló una computadora All in One denunciada como robada. Además, cámaras de seguridad de un vecino registraron a tres personas merodeando en la zona, coincidentes con las características de los detenidos.

En cuanto al imputado mayor de edad, se arribó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Deberá cumplir 50 horas de trabajo no remunerado en favor del Estado dentro de los próximos seis meses, realizar una reparación simbólica de 10.000 pesos destinada a merenderos, mantener una prohibición de acercamiento a 500 metros de la víctima y abstenerse de todo acto molesto o perturbador.

Respecto del menor, se dio intervención al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, quedando vinculado a un sumario por robo agravado.