Le robaron la moto y la dejaron abandonada en un descampado en Capital

Este domingo, cerca de las 20, una mujer identificada como Graciela Saavedra, denunció que le habían robado su moto 110 c.c., la cual habría dejado estacionada sobre la vereda frente a su domicilio. Inmediatamente, el personal de la Brigada de Investigación de la UFI Norte, bajo las directivas del fiscal de turno, Salvio Gastón, comenzó distintas tareas de investigación para dar con el rodado.
Gracias a los operativos realizados, la moto fue recuperada el mismo día en un descampado de la zona. Además, los investigadores pudieron identificar al presunto autor del hecho a través de registros de las cámaras de la zona. Sin embargo, hasta el momento, el Juez de Garantía no consideró necesaria la detención de la persona involucrada.
La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del robo y determinar si se adoptarán nuevas medidas judiciales.