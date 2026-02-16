martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Le robaron la moto y la dejaron abandonada en un descampado en Capital

La víctima había dejado su rodado estacionado frente a su domicilio y la Brigada de Investigación logró dar con el vehículo, aunque el presunto autor todavía no fue detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-16 at 19.24.50
WhatsApp Image 2026-02-16 at 19.24.51

Este domingo, cerca de las 20, una mujer identificada como Graciela Saavedra, denunció que le habían robado su moto 110 c.c., la cual habría dejado estacionada sobre la vereda frente a su domicilio. Inmediatamente, el personal de la Brigada de Investigación de la UFI Norte, bajo las directivas del fiscal de turno, Salvio Gastón, comenzó distintas tareas de investigación para dar con el rodado.

Lee además
Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal
detienen al droguita capital, el menor implicado en varios hechos delictivos
No aprende

Detienen al "Droguita" Capital, el menor implicado en varios hechos delictivos

Gracias a los operativos realizados, la moto fue recuperada el mismo día en un descampado de la zona. Además, los investigadores pudieron identificar al presunto autor del hecho a través de registros de las cámaras de la zona. Sin embargo, hasta el momento, el Juez de Garantía no consideró necesaria la detención de la persona involucrada.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 19.24.51

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del robo y determinar si se adoptarán nuevas medidas judiciales.

Temas
Seguí leyendo

¿Un cometa en San Juan? Un vecino capturó un impactante fenómeno en el cielo capitalino

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Feriantes de Capital fueron víctimas de boqueteros

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante: una mujer volco con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Año nuevo Chino 2026
Tips

Rituales del Año Nuevo Chino 2026: qué hacer antes del 17 de febrero

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.
Tiempo de Verano en SJ

De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

El Penal de Chimbas alberga presos federales en virtud de un convenio con Nación.
Dilema

Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

Te Puede Interesar

El sector 5, inaugurado en septiembre de 2025, todavía no se empieza a usar. 
Seguridad y obras

El 2026, un año clave para terminar con la superpoblación de la cárcel de San Juan

Por Miriam Walter
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Martes veraniego: el calor y el sol dominarán San Juan

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan
Minería

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera