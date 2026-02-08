Feriantes de Capital fueron víctimas de boqueteros

Un nuevo episodio de inseguridad golpeó a feriantes de Capital, quienes denunciaron haber sido víctimas de un robo durante la madrugada en el sector de avenida España y Libertador, en Capital. Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido alrededor de las 8.30, cuando personal acudió al lugar tras un requerimiento y se entrevistó con varias damnificadas.

Una de ellas fue Sandra Guarachi , de 43 años, de nacionalidad boliviana, quien dijo que delincuentes forzaron un carro y le sustrajeron numerosos peluches.

Otra denunciante fue Marcela Alejandra Oviedo, de 47 años,, quien aseguró que los ladrones se llevaron prácticamente toda la mercadería que tenía destinada a la venta, entre ella peluches, alhajas y cadenas.

En tanto, Silvana del Valle Aballay Rodríguez, de 46 años, relató que vende infusiones en la vía pública y que, en su caso, le sustrajeron una pava eléctrica y varios termos, elementos indispensables para su actividad.

De acuerdo a los primeros datos recabados, los delincuentes habrían ingresado al predio tras realizar un boquete en el costado norte de la feria, accediendo por uno de los laterales y actuando con rapidez antes del inicio de la actividad comercial.