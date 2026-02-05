jueves 5 de febrero 2026

En plena calle, hombres terminaron a las piñas en Capital: el video

Sucedió en inmediaciones de la esquina de calles Brasil y Patricias Sanjuaninas. El enfrentamiento se originó por un reclamo vinculado a un daño en un vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2026-02-05 at 13.39.47 (1)

Un episodio de violencia se registró en las últimas horas en Capital, donde tres hombres protagonizaron una pelea a golpes de puño en la vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Brasil, entre Rawson y Patricias Sanjuaninas.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron la escena, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un daño en un vehículo. Uno de los involucrados, que circulaba en auto, habría detenido su marcha tras tocar insistentemente la bocina y hacer señas a los otros dos hombres, a quienes habría acusado de haber roto un vidrio del rodado.

La discusión derivó en una agresión física entre los tres sujetos, lo que generó demoras en el tránsito durante varios minutos, ya que los vehículos debieron detenerse mientras se desarrollaba la pelea.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo intervención policial ni si alguna de las personas involucradas fue demorada. El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales.

