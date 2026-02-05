jueves 5 de febrero 2026

Consternación

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Tras reportes sobre la presencia del felino en las inmediaciones de la calle Sarmiento, personal de Ambiente y la Policía de San Juan realizaron rastrillajes en la zona sin hallar indicios confirmados. Consejos para actuar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).

En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).

La tranquilidad del departamento de Zonda se vio alterada en las últimas horas tras la difusión de versiones que aseguran haber visto a un puma merodeando zonas urbanizadas. La novedad llegó a las autoridades ambientales durante la tarde-noche del miércoles, lo que motivó un despliegue inmediato en las inmediaciones de la calle Sarmiento. Desde la primera hora de la mañana del jueves, personal de la Secretaría de Ambiente de San Juan se sumó a las tareas de rastrillaje que la policía ya venía realizando desde la noche anterior para intentar dar con el animal.

A pesar del despliegue y de las entrevistas realizadas a los lugareños, los resultados fueron negativos hasta el momento. Ezequiel Salomón, Director de Conservación de Medio Ambiente, señaló en diálogo con Radio Sarmiento que, tras inspeccionar el terreno, "hay algunas huellas que nos mencionaban algunos vecinos, pero son huellas de perro, no son huellas de puma". Asimismo, el funcionario aclaró que, aunque no han recibido denuncias formales en la comisaría ni en la oficina de Ambiente, decidieron actuar de oficio debido a la información que circula en redes sociales.

Uno de los elementos que más inquietud generó en la comunidad es una imagen del supuesto felino que se difundió rápidamente. Sin embargo, Salomón puso en duda la veracidad de dicha prueba, explicando que "esa fotografía tampoco saben decir bien los vecinos en qué lugar ha sido tomada ni quién la ha tomado; es una foto que se ha ido viralizando y, al no dar con la persona, no sabemos si es una foto real". Esta falta de precisión técnica impide confirmar fehacientemente que el animal se encuentre efectivamente en la zona mencionada.

Respecto a las razones por las cuales estos animales pueden descender desde la cordillera hacia los valles, el funcionario destacó que existen causas ambientales y antrópicas, vinculadas principalmente a la búsqueda de alimento y a la expansión de la urbanización hacia hábitats naturales.

Al respecto, Salomón reflexionó que "la perturbación del ser humano cada vez más está extendiendo hacia las zonas naturales, entonces estamos de alguna manera interviniendo en los hábitats naturales de estas especies que han estado mucho antes de que nos asentáramos nosotros". También mencionó que la escasez de presas naturales o la presencia de hembras con crías pueden forzar estos acercamientos a entornos humanos.

Alerta y protocolo

Ante esta situación, las autoridades mantienen activo un protocolo de alerta temprana y respuesta rápida para evitar incidentes.

Los agentes continúan trabajando en el lugar y dejaron vías de contacto directas con los vecinos para que informen cualquier novedad de inmediato.

Como medidas de precaución, se solicitó a la población prestar especial atención a los niños y mascotas, fundamentalmente durante la noche, y dar aviso a la Policía ante cualquier avistamiento de un animal de estas características. El compromiso de la autoridad ambiental es concientizar sobre el respeto a la fauna silvestre, entendiendo que los pumas son parte integral del ecosistema provincial.

image
