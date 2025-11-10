Encontraron a un puma en Albardón: una jauría lo había arrinconado

Un inesperado hallazgo sorprendió a los vecinos de Albardón durante la jornada del domingo. En la zona de Las Tapias , un grupo de perros había arrinconado a un animal salvaje que, minutos más tarde, fue identificado como un puma juvenil .

Según relató el proteccionista Luciano Castro a través de sus redes sociales, un vecino alertó al 911 al escuchar los ladridos y notar la presencia del felino en su propiedad. De inmediato, acudió al lugar personal de la Policía Ecológica, que actuó con rapidez y logró rescatar y capturar al ejemplar sin lastimarlo.

“El dueño de casa escuchó el alboroto de los perros y, al salir, se encontró con el animal. Gracias al accionar del personal policial, se pudo realizar el rescate con éxito”, contó Castro.

El puma fue puesto bajo resguardo y entregado a la Secretaría de Ambiente, donde será examinado para evaluar su estado de salud y definir su destino.

Castro aprovechó el caso para destacar la importancia de la intervención ciudadana responsable. “Un llamado telefónico puede salvar vidas. Este hecho demuestra que, cuando se actúa con buena fe y se avisa a las autoridades, se evita el sufrimiento animal. No como lo ocurrido en Jáchal, donde una matanza pudo haberse prevenido”, expresó el proteccionista, en alusión a un reciente caso que generó repudio.

Este es el puma