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Certamen

Quién será la representante sanjuanina para Miss Universo Argentina

La gala se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Teatro Empire.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan ya tiene nombre y apellido para buscar la corona nacional. Guadalupe Sánchez Zito será la encargada de llevar la banda de nuestra provincia en el certamen Miss Universo Argentina, en una edición que promete deslumbrar con el talento y la belleza federal.

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La joven sanjuanina se prepara intensamente para la gala final que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el emblemático Teatro Empire, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Guada competirá junto a representantes de todo el país por el sueño de suceder a la actual soberana y representar a la Argentina en el plano internacional.

Identidad y orgullo local

A través de sus redes sociales, Sánchez Zito compartió su emoción y el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal. Con un mensaje cargado de sentimiento, destacó que su participación va más allá de un concurso estético; es un homenaje a la mujer sanjuanina.

"Orgullosamente Sanjuanina. Cada paso que doy en este certamen lleva el amor de mi provincia, de mi gente y de mis raíces", expresó la candidata.

Además, Guadalupe subrayó el carácter de las mujeres de la provincia: "San Juan tiene mujeres fuertes, soñadoras y valientes… y hoy tengo el honor de representarlas en este camino hacia Miss Universo Argentina".

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Camino a la corona

La preparación para este tipo de certámenes incluye oratoria, pasarela, compromiso social y conocimiento cultural, áreas en las que la representante local viene trabajando arduamente. "Gracias por acompañarme, apoyarme y creer en mí. Esto recién comienza", señaló, invitando a todos los sanjuaninos a seguir de cerca su participación.

El apoyo del público será fundamental en las semanas previas a la gala. Los interesados en acompañar su trayectoria pueden seguirla a través de sus redes sociales y plataformas oficiales del evento, donde se vuelca toda la "aventura llena de sueños, emoción y mucho corazón" que Guadalupe está viviendo en la previa del 23 de mayo.

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