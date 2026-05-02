Quién será la representante sanjuanina para Miss Universo Argentina

San Juan ya tiene nombre y apellido para buscar la corona nacional. Guadalupe Sánchez Zito será la encargada de llevar la banda de nuestra provincia en el certamen Miss Universo Argentina , en una edición que promete deslumbrar con el talento y la belleza federal.

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La joven sanjuanina se prepara intensamente para la gala final que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el emblemático Teatro Empire , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Guada competirá junto a representantes de todo el país por el sueño de suceder a la actual soberana y representar a la Argentina en el plano internacional.

Identidad y orgullo local

A través de sus redes sociales, Sánchez Zito compartió su emoción y el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal. Con un mensaje cargado de sentimiento, destacó que su participación va más allá de un concurso estético; es un homenaje a la mujer sanjuanina.

"Orgullosamente Sanjuanina. Cada paso que doy en este certamen lleva el amor de mi provincia, de mi gente y de mis raíces", expresó la candidata.

Además, Guadalupe subrayó el carácter de las mujeres de la provincia: "San Juan tiene mujeres fuertes, soñadoras y valientes… y hoy tengo el honor de representarlas en este camino hacia Miss Universo Argentina".

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Camino a la corona

La preparación para este tipo de certámenes incluye oratoria, pasarela, compromiso social y conocimiento cultural, áreas en las que la representante local viene trabajando arduamente. "Gracias por acompañarme, apoyarme y creer en mí. Esto recién comienza", señaló, invitando a todos los sanjuaninos a seguir de cerca su participación.

El apoyo del público será fundamental en las semanas previas a la gala. Los interesados en acompañar su trayectoria pueden seguirla a través de sus redes sociales y plataformas oficiales del evento, donde se vuelca toda la "aventura llena de sueños, emoción y mucho corazón" que Guadalupe está viviendo en la previa del 23 de mayo.