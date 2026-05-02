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Rawson

Indignación en Rawson: un caño de agua se rompió y denuncian que nadie se hace cargo

Los residentes de las inmediaciones expresaron que un vecindario de 300 familias queda aislado cada vez que ocurre. No es la primera vez que se rompe; es la octava ocasión en los últimos meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los habitantes de calle Doctor Ortega (Superiora), entre Meglioli y el Barrio Conjunto XIII de Rawson (atrás del Cementerio Municipal), están pasando por una situación lamentable. Ellos denuncian que, en el último semestre, una tubería de agua se ha roto en 8 ocasiones.

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La situación es grave porque, a causa del daño, los vecinos quedan aislados (viven al menos 300 familias distribuidas en tres barrios) y al lugar no quieren entrar ni los colectivos.

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En esta oportunidad, las personas de este sector manifestaron que un auto se hundió cuando intentaba circular por la zona, o la misma gente que quiere cruzar hacia el otro lado se cae.

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