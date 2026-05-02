Los habitantes de calle Doctor Ortega (Superiora), entre Meglioli y el Barrio Conjunto XIII de Rawson (atrás del Cementerio Municipal), están pasando por una situación lamentable. Ellos denuncian que, en el último semestre, una tubería de agua se ha roto en 8 ocasiones.

La situación es grave porque, a causa del daño, los vecinos quedan aislados (viven al menos 300 familias distribuidas en tres barrios) y al lugar no quieren entrar ni los colectivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2050553419878793417&partner=&hide_thread=false Indignación en Rawson: un caño de agua se rompió y denuncian que nadie se hace cargo

Lee la nota en: https://t.co/Aqi4RbQtpF pic.twitter.com/819q5sb4v5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 2, 2026 En esta oportunidad, las personas de este sector manifestaron que un auto se hundió cuando intentaba circular por la zona, o la misma gente que quiere cruzar hacia el otro lado se cae.

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