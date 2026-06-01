En Rawson cambian neumáticos viejos por vouchers para alineación y balanceo

Rawson realizará el “Ruedatón 2026”, una campaña impulsada por el municipio para fomentar el reciclaje y la correcta gestión de estos residuos.

Los vecinos de Rawson podrán entregar neumáticos fuera de uso el próximo 5 de junio y, además de colaborar con una iniciativa ambiental, tendrán la posibilidad de acceder a descuentos en servicios de alineación y balanceo. La propuesta forma parte de la “Ruedatón 2026”, una campaña impulsada por el municipio para fomentar el reciclaje y la correcta gestión de estos residuos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Rawson organiza la jornada especial de recolección de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan y promover prácticas responsables vinculadas al cuidado del entorno.

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La actividad, coordinada a través de la Secretaría de Obras y Servicios, se desarrollará el próximo 5 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, entre las 8:30 y las 13:00.

La iniciativa convoca a los vecinos del departamento a acercar neumáticos en desuso para que reciban un tratamiento adecuado y puedan incorporarse a procesos de reutilización y reciclado. De esta manera, se busca evitar su acumulación en espacios públicos, terrenos baldíos o canales, donde suelen convertirse en focos de contaminación y riesgo sanitario.

Como incentivo para fomentar la participación, quienes entreguen cuatro o más neumáticos fuera de uso participarán por uno de los 30 vouchers que otorgan un 20% de descuento en servicios de alineación y balanceo. La medida apunta a reconocer el compromiso de los vecinos con la construcción de una ciudad más limpia y sostenible.

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Desde la Secretaría de Obras y Servicios señalaron que la Ruedatón 2026 forma parte de las políticas ambientales impulsadas por la gestión del intendente Carlos Munisaga, orientadas a fortalecer la economía circular, promover la correcta gestión de residuos y estimular la participación comunitaria en acciones concretas de cuidado ambiental.

La jornada cuenta con el acompañamiento de Pehuen Neumáticos, Indram Tecnología Limpia y Eco-Lución, empresas comprometidas con la sustentabilidad y el tratamiento responsable de este tipo de residuos.