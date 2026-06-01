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Revivieron los próceres: el teatro volvió al Cementerio de la Capital

Durante el fin de semana, regresó el Necroturismo Teatralizado, una mezcla de historia, patrimonio y teatro, como parte del turismo cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Necroturismo con teatro volvió al Cementerio de la Capital.

El Necroturismo con teatro volvió al Cementerio de la Capital.

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La historia, el patrimonio y las artes escénicas volvieron a encontrarse en el Cementerio de la Capital con una nueva edición del Necroturismo Teatralizado, una propuesta impulsada por la Municipalidad de la Capital que permite recorrer el lugar a través de intervenciones teatrales inspiradas en figuras destacadas de la historia provincial y nacional. La actividad, realizada el sábado 30 de mayo, fue encabezada por la intendenta Susana Laciar junto a funcionarios de su equipo de gobierno.

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La iniciativa propone una forma diferente de acercarse al patrimonio cultural sanjuanino mediante un recorrido escénico por el Cementerio de la Capital. A lo largo del trayecto, vecinos y visitantes tienen la posibilidad de conocer las historias, ideales, luchas y legados de personalidades que dejaron una marca en la construcción política, social, cultural y educativa de San Juan y del país.

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Las representaciones teatrales fueron especialmente diseñadas para este espacio patrimonial y permitieron recrear la presencia de hombres y mujeres cuyos restos descansan en el cementerio o cuya memoria permanece viva a través de monumentos y espacios conmemorativos ubicados en su interior.

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Cada una de las estaciones del recorrido se convirtió en una instancia para redescubrir aspectos de la identidad colectiva sanjuanina. En ese marco, el teatro funcionó como una herramienta de divulgación histórica, educación y promoción turística, enriqueciendo la experiencia de interpretación patrimonial de los asistentes.

La propuesta se enmarca en las tendencias internacionales vinculadas al turismo necrológico o necroturismo, una modalidad que promueve la revalorización de los cementerios históricos como espacios de memoria, cultura y patrimonio. En ese contexto, el Necroturismo Teatralizado se posiciona como una experiencia pionera en la provincia al ser la primera iniciativa de estas características desarrollada en territorio sanjuanino.

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El proyecto surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la productora artística Minerva SJ, articulando esfuerzos entre los sectores del turismo, la cultura y las artes escénicas.

Asimismo, se destacó la labor de los guías turísticos de la Dirección de Turismo, quienes acompañaron al público durante todo el recorrido aportando información histórica, contexto patrimonial y una mirada especializada que complementó las intervenciones teatrales.

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Ficha técnico-artística

Guías turísticas

  • Carla Pérez
  • Mara Paradiso

Dirección teatral

  • Flavia Domínguez
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Elenco

  • Lila Guzmán como Francisca Borja Toranzo de Zavalla
  • Celina Carrizo como Emar Acosta
  • Cecilia Mendoza como Paula Albarracín de Sarmiento
  • Guillermo Kuchen como Nazario Benavídez
  • Marcelo Olivero como Antonio de la Torre
  • Marcelo Gallardo como Amable Jones
  • Alberto Rubiño como José Ignacio de la Roza
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Caracterización

  • Melina Echevarría

Producción General Artística

  • Productora Minerva SJ

Asistencia de Producción

  • Mariana Gómez
  • José Navarro

Temas
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