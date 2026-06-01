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Todos invitados

San Martín ultima detalles para la 5° Cabalgata Homenaje a Manuel Belgrano

La actividad se llevará a cabo el próximo 20 de junio, con concentración a las 9:30 horas en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de San Martín acompaña la realización de la 5° Cabalgata Homenaje a Manuel Belgrano, una propuesta que busca rendir homenaje al creador de la Bandera Nacional y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

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La actividad se llevará a cabo el próximo 20 de junio, con concentración a las 9:30 horas en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya, desde donde partirán las agrupaciones gauchas participantes.

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Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un espacio de encuentro que combinará tradición, música, danza y el orgullo por nuestras raíces, en el marco de una de las fechas más significativas para la historia argentina.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y compartir una jornada de homenaje, cultura y sentimiento patrio.

FUENTE: Municipalidad de San Martín

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