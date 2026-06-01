San Martín ultima detalles para la 5° Cabalgata Homenaje a Manuel Belgrano

La Municipalidad de San Martín acompaña la realización de la 5° Cabalgata Homenaje a Manuel Belgrano, una propuesta que busca rendir homenaje al creador de la Bandera Nacional y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

Accidente Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital

La actividad se llevará a cabo el próximo 20 de junio, con concentración a las 9:30 horas en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya, desde donde partirán las agrupaciones gauchas participantes.

image

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un espacio de encuentro que combinará tradición, música, danza y el orgullo por nuestras raíces, en el marco de una de las fechas más significativas para la historia argentina.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y compartir una jornada de homenaje, cultura y sentimiento patrio.

FUENTE: Municipalidad de San Martín