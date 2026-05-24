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"ChatGPT, Té de manzanilla y Mosca": los ingeniosos apodos de empleados de una feria de Rawson que son virales

El video fue publicado durante el fin de semana y muestra, con humor, los sobrenombres de los empleados. La publicación cosechó cientos de reacciones y elogios en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria rawson

Un video cargado de humor y complicidad entre compañeros convirtió a una feria sanjuanina en tendencia durante el último fin de semana. Se trata de la “Mini feria Doña Tina”, ubicada en Rawson, cuyos integrantes decidieron presentarse con apodos tan creativos como desopilantes.

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La publicación fue compartida en redes sociales por el propio espacio, acompañada de un mensaje distendido: “Un poco de humor a esta hora del día no viene mal jajajajja. Que tengan un excelente finde y gracias por todo el cariño que nos brindan día a día”. Allí, bajo el título “Les presentamos al equipo de trabajo”, comenzaron a desfilar los sobrenombres.

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Entre los más comentados aparecen “Escombro” -“donde lo pongan estorba”-, “El Mosca” -“está en todas las ca...”- y “Sol de invierno”, definido como quien “entra tarde y se va temprano”. Tampoco faltaron “Té de manzanilla” -“no hace nada, pero cae bien”-, “Antivirus” -“encuentra el problema, pero no da la solución”-y “ChatGPT” -“lo sabe todo, o si no, se lo inventa”-, uno de los que más risas generó entre los usuarios.

La lista se completa con “Jesús” -“si hace algo, es un milagro”- y “El monumento”, descripto como alguien que “solo está de adorno”. Cada apodo, lejos de ofender, refleja el clima de confianza y humor que caracteriza al grupo de trabajo.

El video no tardó en viralizarse. Acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios celebrando la iniciativa. “Muy buena gente, tienen mucho respeto con las personas”, escribió un usuario, mientras que otros sumaron frases como “Gran equipo!!!” y “jajajaj los mejores”.

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