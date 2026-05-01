De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo

Con una importante agenda de actividades, el Teatro Sarmiento inicia mayo con obras de teatro, música, danza e infantiles. Las actividades comienzan el domingo 3 con “Paren la Mano Circus” , una adaptación teatral del popular ciclo de streaming conducido por Luquitas Rodríguez, que propone una experiencia en vivo con interacción directa con el público.

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

Indignación Vandalizaron la gruta de Sierras Azules y crece la indignación en Zonda

El martes 5 será el turno de la danza con una función especial por el Día Internacional, a cargo del Instituto Sharif, mientras que el jueves 7 se desarrollará el Festival Solidario “Todos por Mati y Emi ”, con la participación de bandas y artistas locales en una noche a beneficio.

La música continuará el sábado 9 con el concierto “In Crescendo”, que abrirá la temporada del Mozarteum con un repertorio de clásicos de la guitarra, y el jueves 14 con “Héroe”, un espectáculo que fusiona lírica y pop. Uno de los platos fuertes será el viernes 15, cuando la banda Virus llegue con su show “40 años de locura”, repasando sus grandes éxitos.

El sábado 16 se presentará El Rey Pelusa, figura histórica del cuarteto, mientras que el viernes 30 será el turno de Fabiana Cantilo, quien ofrecerá un recorrido por más de cuatro décadas de trayectoria en el rock nacional.

En el rubro teatral, destacan propuestas como “Made in Lanús”, dirigida por Luis Brandoni, el domingo 10; “La casa de Bernarda Alba”, el miércoles 13; y “Tirria”, el espectáculo de humor protagonizado por Diego Capusotto, el sábado 23.

También se presentará “Por el placer de volver a verla”, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en una propuesta cargada de emoción y memoria.

La programación incluye además espectáculos infantiles como “Plim Plim” el domingo 17 y Canticuénticos el domingo 31, pensados para disfrutar en familia.

El cierre del mes será doble el domingo 31, con el show de Guyot & Toth, ex integrantes de GIT, que repasarán clásicos del rock en español.

Con opciones para todos los públicos y estilos, el Teatro Sarmiento que fue reinaugurado en mayo de 2025 tras una histórica e integral remodelación, propone un mes de mayo con una agenda que combina entretenimiento, cultura y grandes nombres de la escena nacional.

Para seguir todas las actividades del Teatro Sarmiento, los interesados pueden seguir el canal de WhatsApp. Además, quienes deseen adquirir las entradas pueden hacerlo a través de este link.