viernes 1 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda cultural

De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo

Durante todo el mes de mayo el Teatro Sarmiento ofrecerá espectáculos de gran nivel nacional e internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
teatro sarmiento

Con una importante agenda de actividades, el Teatro Sarmiento inicia mayo con obras de teatro, música, danza e infantiles. Las actividades comienzan el domingo 3 con “Paren la Mano Circus”, una adaptación teatral del popular ciclo de streaming conducido por Luquitas Rodríguez, que propone una experiencia en vivo con interacción directa con el público.

Lee además
vandalizaron la gruta de sierras azules y crece la indignacion en zonda
Indignación

Vandalizaron la gruta de Sierras Azules y crece la indignación en Zonda
   

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

El martes 5 será el turno de la danza con una función especial por el Día Internacional, a cargo del Instituto Sharif, mientras que el jueves 7 se desarrollará el Festival Solidario “Todos por Mati y Emi”, con la participación de bandas y artistas locales en una noche a beneficio.

La música continuará el sábado 9 con el concierto “In Crescendo”, que abrirá la temporada del Mozarteum con un repertorio de clásicos de la guitarra, y el jueves 14 con “Héroe”, un espectáculo que fusiona lírica y pop. Uno de los platos fuertes será el viernes 15, cuando la banda Virus llegue con su show “40 años de locura”, repasando sus grandes éxitos.

El sábado 16 se presentará El Rey Pelusa, figura histórica del cuarteto, mientras que el viernes 30 será el turno de Fabiana Cantilo, quien ofrecerá un recorrido por más de cuatro décadas de trayectoria en el rock nacional.

En el rubro teatral, destacan propuestas como “Made in Lanús”, dirigida por Luis Brandoni, el domingo 10; “La casa de Bernarda Alba”, el miércoles 13; y “Tirria”, el espectáculo de humor protagonizado por Diego Capusotto, el sábado 23.

También se presentará “Por el placer de volver a verla”, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en una propuesta cargada de emoción y memoria.

La programación incluye además espectáculos infantiles como “Plim Plim” el domingo 17 y Canticuénticos el domingo 31, pensados para disfrutar en familia.

El cierre del mes será doble el domingo 31, con el show de Guyot & Toth, ex integrantes de GIT, que repasarán clásicos del rock en español.

Con opciones para todos los públicos y estilos, el Teatro Sarmiento que fue reinaugurado en mayo de 2025 tras una histórica e integral remodelación, propone un mes de mayo con una agenda que combina entretenimiento, cultura y grandes nombres de la escena nacional.

Para seguir todas las actividades del Teatro Sarmiento, los interesados pueden seguir el canal de WhatsApp. Además, quienes deseen adquirir las entradas pueden hacerlo a través de este link.

Seguí leyendo

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

Una mirada de cerca al gigante de la salud dental en obra que emplea a 60 sanjuaninos y redefine el paisaje urbano

En una campaña especial, San Juan aplicó 23 mil dosis de vacunas en sólo 5 días

Sanjuaninos que no paran: los que le hacen honor al Día del Trabajador

Tras el desastre provocado por el temporal, habilitaron el tramo de la Ruta 141 que conecta con La Rioja

La Red Tulum extiende los servicios de dos líneas para llegar a la Feria de las Artesanías

"El San Juan que viene se construye con ustedes", el mensaje de Orrego en el Día del Trabajador

Modelos de aviones en homenaje a Malvinas, vino de frambuesa y chorrillana veggie: lo destacado en la Feria Internacional de Artesanías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.
Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile
Inversión millonaria

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile

En la feria hay una oferta de productos únicos y auténticos, que no están presentes en el mercado. 
Servicio

Arrancó la Feria Internacional de Artesanías 2026: un recorrido por la tradicional actividad que convoca a artesanos del país y el mundo

Imagen ilustrativa
Caos en Capital

Se prendieron fuego dos autos en un edificio del centro sanjuanino y evacuaron el lugar

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000
En pleno centro

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto
Este viernes

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Te Puede Interesar

La bodega Resero, en Albardón. La disputa entre Fecovita e Iberte suma un nuevo capítulo judicial, con efectos que se siguen de cerca en San Juan por su impacto en el mercado vitivinícola.
Guerra del vino en San Juan

Fecovita ganó una batalla clave ante Iberte, firma del dueño de Gualcamayo; y reacomoda el tablero

Por Elizabeth Pérez
La banda de talentos sanjuaninos, lista para volver a rendir homenaje al arte musical de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
Agendando

El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

   

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.
Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo
Agenda cultural

De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo