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El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

El Dúo Mixtura e Ignacio "Turco" Achem se presentan este sábado 2 de mayo en el Teatro Municipal. Una propuesta que combina la poesía de los dos grandes de España con una banda de lujo y arte plástico local.

Por Jorge Balmaceda Bucci
La banda de talentos sanjuaninos, lista para volver a rendir homenaje al arte musical de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

La banda de talentos sanjuaninos, lista para volver a rendir homenaje al arte musical de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Hay encuentros que marcan caminos y más aún cuando hay admiración de por medio. En el caso de Pierina Ciallella, Marcelo Bartolomé e Ignacio "Turco" Achem, todo comenzó detrás del escenario de la Fiesta Nacional del Sol. Fue un comentario al pasar, que hoy, casi una década después, se ha transformado en uno de los homenajes más respetuosos y potentes que el talento sanjuanino le rinde a los dos pilares de la música en español: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

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Este sábado 2 de mayo, a las 21:30 horas, el Teatro Municipal abrirá sus puertas para recibir una nueva versión -la tercera- de "Verso a Verso", un espectáculo que no solo apuesta a la nostalgia, sino a la vigencia de una poesía que sigue atravesando a varias generaciones.

La historia de este trío es la historia de una promesa cumplida. "Nació allá por el 2016 o 2017", recuerdan los protagonistas. "Siempre que nos cruzábamos con el Turco en los escenarios, terminábamos hablando de las letras, de la profundidad de esos versos, y nos decíamos 'tenemos que hacer algo juntos'. Pero nos íbamos en promesas". Hasta que afortunadamente para el resto de sanjuanino se materializó.

Armar un repertorio sobre Serrat y Sabina es, ante todo, un ejercicio de renuncia. ¿Cómo elegir veinte canciones entre cientos de himnos? El proceso, según cuenta este trío, fue intensamente democrático y, por momentos, apasionado.

"Han sido juntadas de entre casa, en lo del Turco o en Bella Vista, con guitarreadas que se estiraban hasta la madrugada", relataron. Entre café y acordes, fueron "limpiando" la lista. Hubo votaciones, consultas a la familia y amigos, y hasta ‘discusiones’ sobre qué tema no podía faltar bajo ningún concepto. "Hay clásicos que la gente va a buscar, como 'Mediterráneo', 'Fiesta' o '19 días y 500 noches'. Esos son innegociables", explicaron.

El Yin y el Yang

La dinámica del grupo funciona como un espejo de la relación entre los propios autores españoles. Mientras Pierina y Marcelo traen consigo una escuela más "serratiana", el "Turco" aporta la dosis necesaria de ironía y bohemia sabinera.

"Es el yin y el yang", definió Pierina con precisión. "Serrat es el señor, el artista que construye una obra de arte en cada estrofa; Sabina es la otra punta, el que utiliza la metáfora, la ironía impecable aplicada en una canción de cuatro minutos. Pero ambos coinciden en una honestidad brutal con su arte que los hace complementarios", completó Achem.

Para Marcelo Bartolomé, la conexión con Serrat es casi genética: "En lo personal, escucho a Serrat desde muy pequeño. Sabina entró más tarde en mi vida, pero ambos tienen una particularidad musical que te atrapa. Es un placer y una responsabilidad enorme ponerles el cuerpo a estas canciones".

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Un despliegue escénico de lujo

Para que la propuesta alcance la magnitud que el escenario del Teatro Municipal exige, el trío no estará solo. Los acompañará una banda que, por nombres propios, ya garantiza un espectáculo de altísima calidad técnica. Bajo la dirección musical y el piano del maestro Lucio Flores -’Mi Chino’ para los amigos-, la formación se completa con Cristian Martínez en guitarra eléctrica, Emanuel Rodríguez en batería, Chelo Rodríguez en el bajo y Jorge Arredondo en percusión.

El arte jachallero dice presente

La experiencia de "Verso a Verso" no será solo musical. El foyer del teatro se transformará en una galería de arte. Los asistentes podrán disfrutar, antes del show y durante el intervalo, de las obras de la artista jachallera María Cristina Páez Rubia, cuyas pinturas aportarán una atmósfera visual que dialoga perfectamente con la sensibilidad de los temas que sonarán en la sala.

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