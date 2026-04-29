Premios Gardel 2026: conocé a todos los nominados

La Cámara Argentina de Música Grabada (CAPIF) dio a conocer el listado completo de los artistas nominados en las 53 categorías a los Premios Gardel 2026. Entre los artistas favoritos para este año se encuentran Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes pelean por la estatuilla de Álbum del año.
La ceremonia se llevará a cabo el proximo martes 26 de mayo.
“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.
A continuación, los nominados…
Álbum del Año
- Latinaje – Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
- "Advertencia" – Babasónicos
- "Niño" – Milo J
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
- "Con Otra" – Cazzu
- "Favorita" – Angela Torres
- "El gordo" – Marilina Bertoldi
- "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
- "Fresh" – Trueno
- "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Niño" – Milo J
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Folklore
- Mirarse en otros ojos – La Ferni
- Décimas – Maggie Cullen
- Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- El retorno – Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
- Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
- Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
- Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
- Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
- Cuerpo – Olivia Wald
- Detalles – Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- No me olvides – Angela Torres
- El Verdadero – Juan Ingaramo
- Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
- Malportada – Nathy Peluso
- La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
- Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
- The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
- La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
- Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
- Gamurgatrónica – Ruben Rada
- Querida Yo – Yami Safdie
- Vivir Así – Barbarita Palacios
- Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
- Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
- Tucumano Soy – Juan Falú
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
- Rompecabezas – Ulises Bueno
- Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
- Que sed – Luck Ra
- En Vivo Buenos Aires – La K'onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- Okupas – Little Boogie & Stereo
- Bhavilonia – Bhavi
- Culto III – Neo Pistea
- Gauchos – Veeyam
- EUB Deluxe – Trueno
- Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
- Tomás Sainz – Tomás Sainz
- New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero
- Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
- Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
- Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
- Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
- El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
- Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
- Latinaje – Cazzu
- Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
- Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
- El Regreso – Tan Bionica
- Los lobos – Estelares
- Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
- Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- Alfonsina y el mal – Señor Flavio
- La Respuesta – Leonchalon
- Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
- A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
- Juegue Kuelgue – El Kuelgue
- Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
- Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
- Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
- En vivo volumen I – Cindy Cats
- Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
- Trinar(La flor) – Nadia Larcher
- 89 – Flor Paz
- Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
- FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
- Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
- Hasta que aclare – Eva y Nadia
- Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos – Divididos
- Artificio – Indios
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- El club de la pelea I – Airbag
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Vandalos – Bandalos Chinos
- 4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo – La Delio Valdez
- Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
- Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
- Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
- Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
- Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
- Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
- Solo – Pipi Piazzolla
- La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
- Deseo – Mistol Team
- Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
- X-Sex – Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
- Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
- Tango – José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
- Hotcore – Taichu
- En el Ciber – Benito Cerati
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Tanya – Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante – Carca
- Ceremonia – 1915
- Instantáneo – Viva Elastico
- Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
- Vive – Claudio Marciello
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Alto Viaje – Corvex
Mejor Álbum Urbano
- Gotti B – Tiago PZK
- Quimera – Maria Becerra
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
- Saturación pop – Ysy A
- Lamba – FMK
Mejor Arte
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
- Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
- Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Mejor Canción de Autor
- "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
- "Hielo Fino" – Silvina Moreno
- "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
Mejor Canción de Cuarteto
- "Julieta & Romeo" – Ian Lucas & Q' Lokura
- "Carita Triste" – Q'Lokura, Los Herrera
- "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
- "Hielo, vino y coca" – Los Tabaleros & Los Caligaris
- "No se ve / Chingón" – Desakta2
- "DIOS" – Ulises Bueno
- "Otra Poesía" – L-Gante, La K'onga
Mejor Canción de Folklore
- "Décimas" – Maggie Cullen
- "Puño y letra" – Duratierra, Eli Suárez
- "Niño" – Milo J
- "El amor es un viento que regresa" – Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- "Cadenas" – Acru
- "Fresh" – Trueno
- "Gil" – Milo J, Trueno
- "Retirada" – Milo J
- "PVSL" – Paulo Londra
Mejor Canción de Pop
- "Perfecto Final" – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
- "El día del amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "El Ritmo" – Bandalos Chinos
- "Favorita" – Angela Torres
- "Me Gusta" – Miranda! & TINI
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Rock
- "El gordo" – Marilina Bertoldi
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Volarte" – Eruca Sativa
- "Pensando en Ella" – Dante Spinetta
- "Advertencia" – Babasónicos
- "Aliados en un viaje" – Divididos
Mejor Canción de Tango
- "La Marcha de la Bronca" – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
- "La Guitarra" – Melingo & Fito Paez
- "Nada" – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
- "Fanático" – Lali
- "Inocente" – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
- "La que puede, puede (Live at NPR Music's Tiny Desk)" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "Sábado" – Cindy Cats
- "La Taleñita" – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción Pop Rock
- "33" – Lali & Dillom
- "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
- "Barry Lindo" – El Kuelgue
- "Tus Cosas" – Tan Bionica
- "Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
- "Con Otra" – Cazzu
- "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- "Amiga Traidora" – Angela Leiva
- "Echar de Menos" – Ke Personajes
- "Tu jardín con enanitos" – Roze, Max Carra, Valen & Ramky
Mejor Canción Urbana
- "Sin cadenas" – Paulo Londra
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
- "Olimpo" – Milo J
- "Cruz" – Trueno & Feid
- "Historia" – Ramma
Mejor Colaboración
- "Loco un poco" – Turf & Lali
- "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
- "Campera de cuero" – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
- "Jangadero" – Milo J & Mercedes Sosa
- "Mi Vida" – Tan Bionica, Andrés Calamaro
- "In the City" – Charly García & Sting
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
- "Me Gusta" – Miranda! & TINI
- "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Colaboración Urbana
- "Hasta que me enamoro" – Maria Becerra, Tini
- Gil Milo J, Trueno
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee
- Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
- La verdadera Ramma, Kidd Voodoo
- Flashbacks | CROSSOVER #9 Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor Colección de Catálogo
- Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta
- Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa
- Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mia Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Mejor Videoclip Corto
- El gordo INTÉRPRETE: Marilina Bertoldi DIRECTORES: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
- Bajo De La Piel INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORA: Teresa Carril
- #Tetas INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
- In the City INTÉRPRETES: Charly García & Sting DIRECTORES: Belén Asad y Maximilian Stafford
- Advertencia INTÉRPRETE: Babasónicos DIRECTOR: Juan Cabral
Mejor Videoclip Largo__IP__
- Todo Es Folklore INTÉRPRETE: Los Tabaleros DIRECTOR: Niko Sedano
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
- La Vida Era Más Corta INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORES: Teresa Carril, Nacho A. villar
- No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) INTÉRPRETE: Lali DIRECTOR: Lautaro Espósito
- Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos INTÉRPRETE: Divididos DIRECTOR: Leopoldo Montero Ciancio
Productor del año
- Nico Cotton
- Evlay
- Gustavo Santaolalla
- Cachorro López
- Marilina Bertoldi
- Tatool
- Mauro De Tommaso
- Milo J
- Santiago Alvarado