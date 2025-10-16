El folklore urbano aterriza en Cosquín 2026: Milo J, Cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados

Este miércoles se presentó en Rosario la edición 66 del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 . Con presencia de importantes artistas de renombre como de la Comisión Organizadora del Festival, se concretó uno de los anuncios más esperados: la grilla de artistas. Para sorpresa de varios seguidores del festival, la nueva edición tendrá un lugar especial para el folklore urbano, una rama musical que está en auge y suma cada vez más adeptos.

Una de las figuras que acompañó la presentación del festival fue Soledad Pastorutti, quien forma parte de la grilla con un show especial por los 30 años que se cumplirán desde su primera presentación en la plaza Próspero Molina.

La próxima edición se llevará a cabo del sábado 24 de enero al domingo primero de febrero.

En lo que respecta a las novedades del festival, la secretaria de Pre Cosquín de la comisión municipal, Fernanda Rodríguez, confirmó que el Certamen para Nuevos Valores tendrá dos premios revelación por primera vez en la historia. Así, el jurado de baile y el de música tendrán veredictos por separado.

La grilla completa de artistas de cada una de las lunas

Primera luna: sábado 24/1

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación Rosario

Precio de la entrada de la primera luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Segunda luna: domingo 25/1

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Delegación Internacional

Delegación Provincial

Precio de la entrada de la segunda luna desde $41.800 (incluido el cargo de servicio)

Tercera luna: lunes 26/1

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Delegación Internacional

Precio de la entrada de la tercera luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Cuarta luna: martes 27/1

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Delegación Internacional

Precio de la entrada de la cuarta luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Quinta luna: miércoles 28/1

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Delegación

Precio de la entrada de la quinta luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Sexta luna: jueves 29/1

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Delegación Provincial

Precio de la entrada de la sexta luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Séptima luna: viernes 30/1

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Delegación Provincial

Precio de la entrada de la séptima luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)

Octava luna: sábado 31/1

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación Internacional

Precio de la entrada de la octava luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)

Novena luna: domingo 1/2

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos off The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

Precio de la entrada de la novena luna desde $41.800 (incluido el cargo de servicio)

Terraza gastronómica

Una de las novedades de la próxima edición anunciada en evento lanzamiento será la construcción de un espacio gastronómico en altura ubicado en el corazón de la platea. Está compuesto por una estructura metálica que conforma una gran terraza de cuatrocientos metros cuadrados de superficie, con capacidad para doscientas personas.