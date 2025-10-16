El folklore urbano aterriza en Cosquín 2026: Milo J, Cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados

Este miércoles se presentó en Rosario la edición 66 del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026. Con presencia de importantes artistas de renombre como de la Comisión Organizadora del Festival, se concretó uno de los anuncios más esperados: la grilla de artistas. Para sorpresa de varios seguidores del festival, la nueva edición tendrá un lugar especial para el folklore urbano, una rama musical que está en auge y suma cada vez más adeptos.
Una de las figuras que acompañó la presentación del festival fue Soledad Pastorutti, quien forma parte de la grilla con un show especial por los 30 años que se cumplirán desde su primera presentación en la plaza Próspero Molina.
La próxima edición se llevará a cabo del sábado 24 de enero al domingo primero de febrero.
En lo que respecta a las novedades del festival, la secretaria de Pre Cosquín de la comisión municipal, Fernanda Rodríguez, confirmó que el Certamen para Nuevos Valores tendrá dos premios revelación por primera vez en la historia. Así, el jurado de baile y el de música tendrán veredictos por separado.
La grilla completa de artistas de cada una de las lunas
Primera luna: sábado 24/1
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Pre Cosquín: Conjunto Vocal
- Delegación Rosario
Precio de la entrada de la primera luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Segunda luna: domingo 25/1
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
- Delegación Internacional
- Delegación Provincial
Precio de la entrada de la segunda luna desde $41.800 (incluido el cargo de servicio)
Tercera luna: lunes 26/1
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucia Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
- Delegación Internacional
Precio de la entrada de la tercera luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Cuarta luna: martes 27/1
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
- Pre Cosquín: Dúo Vocal
- Delegación Internacional
Precio de la entrada de la cuarta luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Quinta luna: miércoles 28/1
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de Baile
- Pre Cosquín: Canción Inédita
- Delegación
Precio de la entrada de la quinta luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Sexta luna: jueves 29/1
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Delegación de Japón
- Delegación Provincial
Precio de la entrada de la sexta luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Séptima luna: viernes 30/1
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
- Pre Cosquín: Solista Instrumental
- Delegación Provincial
Precio de la entrada de la séptima luna desde $30.800 (incluido el cargo de servicio)
Octava luna: sábado 31/1
- Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad 30 Años
- Pre Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
- Delegación Internacional
Precio de la entrada de la octava luna desde $35.200 (incluido el cargo de servicio)
Novena luna: domingo 1/2
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos off The Pampa
- Milo J
- Entrega de Premios
Precio de la entrada de la novena luna desde $41.800 (incluido el cargo de servicio)
Terraza gastronómica
Una de las novedades de la próxima edición anunciada en evento lanzamiento será la construcción de un espacio gastronómico en altura ubicado en el corazón de la platea. Está compuesto por una estructura metálica que conforma una gran terraza de cuatrocientos metros cuadrados de superficie, con capacidad para doscientas personas.