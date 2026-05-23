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Siniestro

Se cayó un puente sobre la Panamericana en Escobar tras el choque de un camión

Tras la caída del cruce a la altura de Escobar, otro camión quedó atrapado debajo del bloque de hormigón y la traza fue cortada en ambas manos.

Por Agencia NA
camion

El impacto de un camión arenero contra un puente peatonal de la autopista Panamericana a la altura de Escobar provocó la caída del cruce peatonal y el posterior choque de otros vehículos, generando grandes demoras en la zona.

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El incidente ocurrió esta madrugada sobre el kilómetro 51.500 del Ramal Campana de la mencionada autovía cuando, según las primeras informaciones, un camión de carga de arena conducido por un hombre de 49 años y que se dirigía sentido provincia perdió el control por la explosión de uno de sus neumáticos.

A raíz de este desperfecto mecánico, el camión cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares de un puente peatonal, lo que provocó daños en la estructura y su posterior caída sobre la calzada asfáltica.

En ese momento, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, justo pasaba otro camión con acoplado que quedó atrapado debajo del puente, lo que obligó a un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y de asistencia vial en el lugar del siniestro.

Personal de bomberos de Escobar, Policía y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y atendieron al conductor del segundo camión y a un hombre que conducía un Ford Fiesta que solo sufrió daños materiales.

Con respecto a las consecuencias sobre los involucrados, las fuentes oficiales indicaron que ninguno de los conductores tuvo que ser trasladado para su atención médica, registrándose únicamente daños materiales de consideración. __IP__

Por motivos de seguridad y para facilitar las tareas de remoción de los bloques de hormigón, por precaución se realizó un corte en ambas manos de la Panamericana desde el kilómetro 50 hasta el 51.500, donde se encuentra el incidente.

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