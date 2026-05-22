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Detuvieron y condenaron a un entrenador de fútbol por violar a una menor

La víctima era alumna del acusado, quien tenía como trabajo diario ser remisero en Salta.

Por Agencia NA
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Un entrenador de fútbol fue detenido y condenado en la provincia de Salta por estupro (delito contra la integridad sexual, que se produce cuando las víctimas tienen entre 13 y 16 años) de una menor, quien era su alumna en el club. Se informó que será registrado en el Banco de Datos Genéticos una vez firme la sentencia.

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La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra un hombre, de 56 años, que llegó acusado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de encargado de la educación y estupro agravado por la calidad de encargado de la educación, en concurso real.

Sin embargo, la jueza de ese distrito, Sandra Sánchez, lo condenó al cumplimiento de una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva, como autor del delito de estupro agravado por la calidad de encargado de la educación.

“El estupro es aprovecharse de la inmadurez sexual de un menor entre los 13 y los 16 años, donde se seduce a la víctima y donde no hay una relación sexual forzada, sino consentida, pero en un consentimiento que la ley estima completamente viciado. Se entiende que entre esa edad la persona no es lo suficiente madura como para entender los alcances de una relación sexual con un hombre mayor de edad”, explican las autoridades.

En el dictamen lo absolvió del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos, una vez firme la sentencia, destaca el escrito del MPF de Salta.

El ahora condenado, de profesión remisero, se desempeñaba como entrenador de fútbol en una institución a la que una adolescente concurría.

A partir de la confianza obtenida, aprovechándose de su inmadurez sexual, “mantuvo encuentros íntimos con ella en diversas oportunidades, entre 2024 y febrero de 2025, llegando a realizar actos en contra de su voluntad”.

FUENTE: Agencia NA

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