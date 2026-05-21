Desesperada búsqueda de una nena de 5 años que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

La Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal intensificaron la búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano , una niña santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 y que podría encontrarse actualmente en Venezuela.

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La causa es investigada por la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la capital santafesina.

Según la hipótesis judicial, Fiorella Abigail Salteño habría sacado a la pequeña del país sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales desde el 23 de agosto de 2023.

A partir de la investigación, los fiscales incorporaron análisis de redes sociales, testimonios y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para reconstruir el recorrido de la menor y determinar dónde podría estar.

Con el avance de la pesquisa surgieron indicios vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, los investigadores sospechan especialmente que la niña podría estar en Venezuela debido a presuntos vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo con la ciudad de Barinas.

Ante este escenario, INTERPOL emitió una notificación amarilla para localizar a la menor, una herramienta utilizada internacionalmente para la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente niños. (Interpol)

Además, se activaron mecanismos de cooperación con autoridades venezolanas y brasileñas para intentar establecer el paradero de la niña.

Desde la fiscalía solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre Mía Guadalupe Salteño Altamirano. Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Unidad Fiscal Santa Fe al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico [email protected].