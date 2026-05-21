Preocupación: alertan sobre la caída en la protección del sol en la época de bajas temperaturas

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos y, aunque es menos frecuente que otros cánceres cutáneos, es el más agresivo, porque tiene mayor capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo.

Según datos del Observatorio Global del Cáncer, es uno de los 20 cánceres más frecuentes en Argentina y su incidencia podría verse influida por factores como la exposición a la radiación ultravioleta (UV), que continúa siendo el principal factor de riesgo, y condiciones asociadas al cambio climático.

En un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Dra. Graciela Manzur, jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas (M.N. 63.141), destaca: “Los fototipos bajos (piel clara) son más propensos a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, las personas de tonos de piel más oscuros también pueden presentar melanomas, incluso en zonas no habitualmente expuestas al sol”.

Otros factores de riesgo incluyen el uso de camas solares, antecedentes familiares y quemaduras solares, especialmente en la infancia. Además, Manzur afirma que “el cáncer de piel no discrimina por edad ni género, aunque antes de los 50 años se observa una mayor prevalencia en mujeres, mientras que luego de esa edad los hombres son más afectados, posiblemente por diferencias en la exposición solar”.

En este sentido, datos de la Sociedad Argentina de Dermatología indican que el 72% de las mujeres y el 53% de los hombres usan protector solar. De quienes se protegen diariamente del sol, el 33% son mujeres y el 20% hombres.

Recomendaciones para proteger la piel

La especialista subraya: “Al igual que en el verano, es importante cuidarse sobre todo en la franja horaria de las 10 a las 16 horas. La clave de la prevención radica en la fotoprotección integral, que incluye medidas físicas, tópicas y sistémicas. Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de ropa adecuada, sombreros, anteojos de sol con bloqueo del 99% de radiación UVA y UVB, y la búsqueda de sombra”.

El uso de fotoprotectores tópicos de FPS (factor de protección solar) mayor a 50 es fundamental para reducir el riesgo de carcinogénesis en pieles claras. La especialista también remarca que “deben aplicarse media hora antes de la exposición solar, sobre piel seca y en cantidad suficiente”.

Asimismo, advierte que los autobronceantes, que son utilizados comúnmente en invierno, son una alternativa segura al bronceado solar o artificial, pero “no todos protegen contra la radiación UV”. Además, menciona la existencia de opciones complementarias de fotoprotección oral -como betacarotenos, Polipodium leucotomos, antioxidantes, polifenoles y ácidos grasos omega-3- que siempre deben ser indicadas por dermatólogos.

“Son fundamentales los controles periódicos y la evaluación clínica y dermatoscópica de las lesiones. La prevención del cáncer de piel es una tarea colectiva que requiere el compromiso de toda la sociedad, junto con medidas integrales de cuidado y concientización”, concluye la Dra. Manzur.

¿Cómo se presenta un melanoma?

Suele aparecer como un lunar nuevo o un lunar existente que cambia de forma, tamaño o color. Para reconocer señales de alerta, se usa la regla ABCDE:

A simetría

simetría B ordes irregulares

ordes irregulares C olor desigual

olor desigual D iámetro mayor a 6 mm

iámetro mayor a 6 mm Evolución (cambios con el tiempo)

Es importante detectarlo temprano porque, cuando se diagnostica en etapas iniciales, el melanoma tiene altas tasas de curación, pero si avanza, puede volverse más difícil de tratar.

FUENTE: Agencia NA