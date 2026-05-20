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Investigación

Conmoción en Mendoza: la Justicia investiga al hijo mayor de la docente que encontraron calcinada

Las pericias descartaron el robo y apuntan a un homicidio agravado por el vínculo. El hijo mayor de la docente jubilada fue demorado y liberado, mientras avanzan los análisis de ADN y otras pruebas clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Poder Judicial investiga la muerte de Margarita Gutiérrez bajo sospechas de violencia intrafamiliar

El Poder Judicial investiga la muerte de Margarita Gutiérrez bajo sospechas de violencia intrafamiliar

En el marco de la investigación por el posible femicidio de la docente jubilada y exconcejal, Margarita Gutiérrez, de 72 años, la Justicia de Mendoza demoró y luego liberó a su hijo mayor, David Demaldé. La víctima fue hallada sin vida, parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa en Junín. Aunque al principio se creía que el asesinato se dio en ocasión de robo, las pesquisas comenzaron a enfocarse en un homicidio cometido por alguien del entorno.

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Como parte del procedimiento, sus tres hijos fueron sometidos a la toma de muestras de ADN, aunque la investigación recae especialmente sobre el hijo mayor, con quien la víctima mantenía conflictos previos. La principal línea investigativa se centra en los rastros biológicos hallados en la escena del crimen, domicilio de la docente en la calle Isaac Estrella. Allí, los peritos realizaron análisis de ADN para establecer con certeza si corresponden al uno de los hijos de la víctima o a otra persona que haya estado en la vivienda.

Hacía tiempo que su hijo mayor no tenía relación con su madre y fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo, de acuerdo con Los Andes.

Los investigadores no descartan que quien cometió el crimen buscara montar una escena para simular un robo y así desviar la atención de la pesquisa, de acuerdo con información oficial. La instrucción está a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la coordinación del fiscal en jefe Mariano Carbajal.

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

El caso

Margarita Iris Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, cerca de las 9:30 del martes 20 de mayo, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada. En el operativo participaron Policía Científica, un médico forense y personal del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Las autoridades señalaron que los resultados que se conocerán hoy de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense será clave para establecer el momento y la causa de la muerte, así como para verificar la sustracción de bienes. Aunque actualmente la principal hipótesis es un posible femicidio, no se descartan otras líneas de investigación mientras aguardan los resultados de las pericias forenses que esclarecerán el caso.

El hecho causó conmoción en la ciudad, ya que la víctima era una docente de un jardín de infantes donde, en vida, había sido homenajeada por sus servicios y enseñanzas. Además, Margarita es la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia, es por eso que la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino donde expresaron públicamente sus condolencias.

FUENTE: Infobae

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